В Киеве рассказали о «болезненном» положении томоса об автокефалии

Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега назвал «болезненным» положение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами Украины.

Об этом он написал в своей статье для издания «Левый берег».

«Пожалуй, наиболее болезненным положением томоса может стать требование, чтобы ПЦУ отказалась от создания своих структур за пределами Украины», — подчеркнул проректор.

Бурега отметил, что таких требований не было ни в одном из ранее издававшихся томосов.

Теолог добавил, что глава ПЦУ Епифаний Думенко «не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства». При этом все церковные структуры, существующие за пределами Украины, будут переданы под юрисдикцию Константинопольского патриархата, заявил Бурега.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.