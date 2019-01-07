В Киеве рассказали о «болезненном» положении томоса об автокефалии

Короткая ссылка
Проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега назвал «болезненным» положение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами Украины.

Об этом он написал в своей статье для издания «Левый берег».

«Пожалуй, наиболее болезненным положением томоса может стать требование, чтобы ПЦУ отказалась от создания своих структур за пределами Украины», — подчеркнул проректор.

Бурега отметил, что таких требований не было ни в одном из ранее издававшихся томосов.

Теолог добавил, что глава ПЦУ Епифаний Думенко «не может ставить епископов или основывать приходы за пределами государства». При этом все церковные структуры, существующие за пределами Украины, будут переданы под юрисдикцию Константинопольского патриархата, заявил Бурега.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить