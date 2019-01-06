Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что передача документа состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.