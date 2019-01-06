Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

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Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что передача документа состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.

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