Помпео прокомментировал ситуацию с автокефалией на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

«Объявление 6 января об автокефалии для независимой Православной церкви Украины является историческим достижением в условиях, когда Украина стремится определить очертания своего будущего», — отмечается в сообщении.

При этом Помпео призвал церковные и светские власти Украины уважать свободу вероисповедания всех верующих в стране.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.