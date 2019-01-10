Крымское духовенство прокомментировало ситуацию с автокефалией на Украине

Симферопольская и Крымская епархия прокомментировала ситуацию с автокефалией на Украине, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на официальное заявление митрополита Лазаря по итогам общего епархиального собрания.

«Духовенством епархии единогласно было принято решение высказать неодобрение по поводу беспрецедентного вмешательства представляющего Константинополь патриарха Варфоломея во внутрицерковные дела и легализации раскола, осуществлённых на Украине», — отмечается в документе.

Кроме того, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь выразил поддержку Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию в деле сохранения существующего статуса УПЦ.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.

5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, после чего вручил его главе новой церковной структуры митрополиту Епифанию.