Крымское духовенство прокомментировало ситуацию с автокефалией на Украине
- РИА Новости
«Духовенством епархии единогласно было принято решение высказать неодобрение по поводу беспрецедентного вмешательства представляющего Константинополь патриарха Варфоломея во внутрицерковные дела и легализации раскола, осуществлённых на Украине», — отмечается в документе.
Кроме того, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь выразил поддержку Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию в деле сохранения существующего статуса УПЦ.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.
5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, после чего вручил его главе новой церковной структуры митрополиту Епифанию.