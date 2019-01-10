Крымское духовенство прокомментировало ситуацию с автокефалией на Украине

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Симферопольская и Крымская епархия прокомментировала ситуацию с автокефалией на Украине, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на официальное заявление митрополита Лазаря по итогам общего епархиального собрания.
Крымское духовенство прокомментировало ситуацию с автокефалией на Украине
  • РИА Новости

«Духовенством епархии единогласно было принято решение высказать неодобрение по поводу беспрецедентного вмешательства представляющего Константинополь патриарха Варфоломея во внутрицерковные дела и легализации раскола, осуществлённых на Украине», — отмечается в документе.

Кроме того, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь выразил поддержку Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию в деле сохранения существующего статуса УПЦ.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата. 

5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, после чего вручил его главе новой церковной структуры митрополиту Епифанию.

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