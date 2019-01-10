Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного
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Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что вручение состоялось после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ривне.
«Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в Святой Софии», — сказал Филарет.
Ранее Порошенко сообщил о своём решении присвоить Филарету звание Героя Украины «за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины».