Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного

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Бывший лидер одной из неканонических церковных структур Украины Филарет вручил украинскому президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного за активное участие в процессе получения томоса об автокефалии украинской церкви.
Филарет вручил Порошенко орден Андрея Первозванного
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что вручение состоялось после благодарственного молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе города Ривне.

«Сегодня, пользуясь торжественным случаем, я хочу вручить президенту орден святого апостола Андрея Первозванного, которым мы наградили его 15 декабря, когда был Объединительный собор в Святой Софии», — сказал Филарет.

Ранее Порошенко сообщил о своём решении присвоить Филарету звание Героя Украины «за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины».

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