Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины

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Украинский президент Пётр Порошенко сообщил о своём решении присвоить бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур Украины Филарету звание Героя Украины.
Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины
  • © Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Ещё не придумано той степени, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остаётся духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Героя Украины», — написал Порошенко в Facebook.

Как пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на указ, звание было присвоено «за выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины».

Ранее Филарет заявил о недопустимости «силой захватывать храмы». По его словам, в ПЦУ будут «делать всё, чтобы никакого противостояния не было».

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.

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