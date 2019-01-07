В ПЦУ заявили, что не намерены силой захватывать церкви на Украине

Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет в интервью телеканалу «Прямой» заявил о нежелании «силой захватывать храмы».

По его словам, в ПЦУ будут «делать всё, чтобы никакого противостояния не было».

«Мы не хотим силой захватывать храмы, лавры. Это не наш путь. Но то, что мы объединимся, я только убеждён, что это будет», — приводит его слова Укринформ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране будут уважать свободу вероисповедания.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.