Представитель РПЦ попал в базу данных «Миротворца»

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Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Представитель РПЦ попал в базу данных «Миротворца»
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ресурса.

Как отмечается, он внесён в базу данных как «противник независимости украинского православия».

Ранее «Миротворец» начал заносить в свои списки священников канонической УПЦ МП. 

Указывалось, что причиной подобного решения стал флешмоб, в рамках которого священники разместили в соцсетях фото с табличкой, на которой написано: «Готов к допросам СБУ».

1 декабря в РПЦ заявили, что Константинополь несёт «моральную ответственность» за преследование канонического духовенства властями Украины.

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