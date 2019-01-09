Представитель РПЦ попал в базу данных «Миротворца»
- © Александр Натрускин
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ресурса.
Как отмечается, он внесён в базу данных как «противник независимости украинского православия».
Ранее «Миротворец» начал заносить в свои списки священников канонической УПЦ МП.
Указывалось, что причиной подобного решения стал флешмоб, в рамках которого священники разместили в соцсетях фото с табличкой, на которой написано: «Готов к допросам СБУ».
1 декабря в РПЦ заявили, что Константинополь несёт «моральную ответственность» за преследование канонического духовенства властями Украины.