На Украине стартовала президентская избирательная кампания

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На Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала избирательная кампания кандидатов на пост главы государства.
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
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Как пишет УНИАН, кампания продлится 90 дней.

Отмечается, что выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК будет проводиться до 3 февраля 2019 года. 

Ранее Центризбирком Украины назначил 31 декабря датой начала президентской кампании. 

Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

В конце декабря Зеленский допустил, что может принять участие в выборах президента Украины. 

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