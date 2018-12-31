На Украине стартовала президентская избирательная кампания

На Украине в понедельник, 31 декабря, стартовала избирательная кампания кандидатов на пост главы государства.

Как пишет УНИАН, кампания продлится 90 дней.

Отмечается, что выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК будет проводиться до 3 февраля 2019 года.

Ранее Центризбирком Украины назначил 31 декабря датой начала президентской кампании.

Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

В конце декабря Зеленский допустил, что может принять участие в выборах президента Украины.