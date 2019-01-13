Эксперт оценил заявление Порошенко о ПЦУ

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной Православной церкви Украины».

«Порошенко с этим томосом бегает из города в город, машет им, демонстрирует, пытается использовать как рычаг, который его приведёт к власти. Он добавил раскола собственной стране, не укрепил, а больше раздробил. Для украинского лидера томос — это палочка-выручалочка, и он с ним разъезжает по областям — какое-то Средневековье. Такой уровень политической жизни на Украине», — заключил Суздальцев.

Ранее Порошенко заявил, что украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной Православной церкви Украины».