Эксперт оценил заявление Порошенко о ПЦУ
- © Petro Poroshenko/Twitter.com
- globallookpress.com
«Порошенко с этим томосом бегает из города в город, машет им, демонстрирует, пытается использовать как рычаг, который его приведёт к власти. Он добавил раскола собственной стране, не укрепил, а больше раздробил. Для украинского лидера томос — это палочка-выручалочка, и он с ним разъезжает по областям — какое-то Средневековье. Такой уровень политической жизни на Украине», — заключил Суздальцев.
Ранее Порошенко заявил, что украинская независимость стала крепче с созданием «автокефальной Православной церкви Украины».