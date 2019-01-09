В РПЦ поддержали идею о созыве Всеправославного собора

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Павел Астахов
Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал RT заявление митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима о необходимости созыва Всеправославного собора из-за ситуации с православной церковью на Украине.
В РПЦ поддержали идею о созыве Всеправославного собора
  • РИА Новости

«Мы считаем, что заявление митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима является совершенно разумным и справедливым. И оно представляет собой реакцию на авторитаризм Фанара, который стал очевиден в контексте последних действий... на Украине. Нет никакого сомнения в том, что сложившаяся в мировом православии ситуация, которая спровоцирована действиями стамбульского патриарха, должна обсуждаться на общеправославном уровне», — сказал Кипшидзе. 

Он отметил, что до последнего времени существовала традиция, согласно которой инициирующей общеправославные обсуждения структурой является Константинопольский патриархат. 

«Однако последние действия Константинопольского патриархата, которые компрометируют его статус, обостряют вопрос того, как поместные православные церкви должны инициировать подобные обсуждения в новых условиях. Очевидно, что роль константинопольского патриарха в этом процессе должна быть радикально пересмотрена», — пояснил Кипшидзе. 

Ранее митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за ситуации на Украине.

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