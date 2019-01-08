Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины

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Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что ситуация с православной церковью на Украине указывает на необходимость созыва Всеправославного собора.
Митрополит Кифирский призвал к созыву Всеправославного собора из-за Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы верим, что возвращение к иерархическому порядку и каноническому пути будет достигнуто благодаря созыву и работе Всеправославного собора во имя Святого Духа», — сказал митрополит.

Он также выразил надежду на восстановление мира в Украинской православной церкви и устранение «существующего ужасного раскола».

Отдельно Серафим отметил, что признание автокефальности церкви на Украине «создало серьёзную проблему с неисчислимыми последствиями для непрерывного единства церкви».

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.

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