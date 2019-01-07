Эксперт оценил заявление о «болезненном» положении томоса об автокефалии

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление проректора Киевской духовной академии Владимира Буреги, который назвал «болезненным» положение томоса об автокефалии православной церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами Украины.

«Судя по тексту томоса, который опубликован, они совершенно точно не могут открывать зарубежные приходы, и вообще их деятельность как самостоятельной церкви весьма ограничена. Безусловно, это будет предметом обсуждения, поскольку знатоки канонического права очень удивились, прочитав текст, который всю большую структуру, состоящую из нескольких раскольнических церквей, ставит в очень зависимое положение», — пояснил эксперт.

По словам Асафова, те обещания, которые были даны перед созданием автокефальной церкви, фактически не были выполнены.

«Часть монастырей и храмов переходит в прямое управление Константинополем, а все остальные попадают в жёсткую зависимость и ограничение церковных прав. Даже сами священники, которые вошли в новую структуру, говорят о рейдерском захвате. У этого мероприятия — цели политические, поэтому, по мнению светского руководства, можно пойти на подобное поражение в церковных правах», — добавил эксперт.

Как отметил политолог, можно говорить только о достижении политических целей, но лишь частично.

«События ещё не закончены, хотя, конечно, Варфоломей считает, что он принял решение и теперь его задача — заставить другие поместные церкви признать новую структуру — его усилия будут направлены на это в первую очередь, во вторую — на управление храмами и монастырями: он называет цифру в 37, считается, что Порошенко будет торговаться, будет снижать это количество. Для украинского лидера цели достигнуты лишь частично, а цели тех священников, которые ушли в новый раскол, не достигнуты и вовсе», — заключил Асафов.

Ранее проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега назвал «болезненным» положение томоса об автокефалии Православной церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами Украины.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.





