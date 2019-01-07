Кличко поздравил украинцев с Рождеством, отметив предоставление ПЦУ автокефалии

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook поздравил жителей Украины с Рождеством Христовым, отметив то, что созданная в стране ПЦУ получила независимость.

«Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. Украинская православная церковь получила независимость!» — написал он.

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что томос не имеет канонической силы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить