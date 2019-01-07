Кличко поздравил украинцев с Рождеством, отметив предоставление ПЦУ автокефалии
«Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. Украинская православная церковь получила независимость!» — написал он.
Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что томос не имеет канонической силы.