Кличко поздравил украинцев с Рождеством, отметив предоставление ПЦУ автокефалии

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook поздравил жителей Украины с Рождеством Христовым, отметив то, что созданная в стране ПЦУ получила независимость.

«Друзья! С Рождеством Христовым! В этом году для Украины оно особенное. Украинская православная церковь получила независимость!» — написал он.

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что томос не имеет канонической силы.