СМИ: Самолёт с томосом об автокефалии ПЦУ приземлился на Украине

Самолёт, на борту которого находится томос об автокефалии, предоставленной новой структуре — Православной церкви Украины, — приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Об этом сообщает телеканал «Прямой».

«Нам достоверно известно, что томос уже на Украине. Его кортежем доставят в Софию (Софийский собор в Киеве. — RT)», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что раскол в семье православных церквей может сохраниться на десятилетия.