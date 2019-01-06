СМИ: Самолёт с томосом об автокефалии ПЦУ приземлился на Украине
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «Прямой».
«Нам достоверно известно, что томос уже на Украине. Его кортежем доставят в Софию (Софийский собор в Киеве. — RT)», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что раскол в семье православных церквей может сохраниться на десятилетия.