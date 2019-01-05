Митрополит Иларион: раскол в семье православных церквей может сохраниться на десятилетия

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» сравнил ситуацию вокруг разрыва евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом и исторические события 1054 года — раскол христианской церкви.

«К сожалению, это сравнение справедливо... Я думаю, можно было бы отыграть ситуацию назад, если бы константинопольский патриарх остановился», — отметил он.

По словам митрополита, существующий в настоящее время раскол в семье православных церквей (Украинская православная церковь Московского патриархата и новая структура — Православная церковь Украины) «может сохраниться на десятилетия или на столетия».

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.

Впоследствии украинский лидер Пётр Порошенко наградил его орденом «За заслуги» I степени.