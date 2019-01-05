Поклонская: свободы вероисповедания на Украине больше нет
- РИА Новости
По мнению депутата, событие, связанное с подписанием томоса, который не имеет канонической силы, ознаменовало собой в том числе начало процесса «разграбления приходов УПЦ МП» (канонической Украинской православной церкви Московского патриархата).
«К сожалению, можно констатировать, что свободы вероисповедания на Украине больше нет», — добавила Поклонская.
Ранее стало известно, что константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ.
Впоследствии украинский лидер Пётр Порошенко наградил его орденом «За заслуги» I степени.