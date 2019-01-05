Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом «За заслуги» I степени

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Украинский лидер Пётр Порошенко наградил константинопольского патриарха Варфоломея, ранее подписавшего томос об автокефалии новой церковной структуры страны — Православной церкви Украины (ПЦУ), — орденом «За заслуги» I степени.
Порошенко наградил патриарха Варфоломея орденом «За заслуги» I степени
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Пётр Порошенко вручил награду за выдающийся личный вклад Его Святейшества в развитие автокефальной поместной ПЦУ, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.

В свою очередь, в Русской православной церкви заявили, что он не имеет канонической силы.

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