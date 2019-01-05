В Госдуме оценили подписание патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии ПЦУ
- РИА Новости
Он отметил, что «самая главная и страшная трагедия любого народа — это межрелигиозная рознь». По словам депутата, украинский лидер Пётр Порошенко «стремился нарушить духовные связи Украины и России».
«Порошенко добивался этого, потому что у него было указание Госдепа. Уже давно во всех документах указано, есть в открытых источниках: связь между Россией и Украиной можно окончательно разорвать, если уничтожить между ними духовную связь», — сказал Водолацкий.
Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины. В РПЦ заявили, что томос не имеет канонической силы.