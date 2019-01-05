Парубий прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире телеканала «Прямой» прокомментировал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Парубий прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП
  • Reuters

«Провокаторы могут подавать жалобы, могут пытаться через суд обжаловать это решение, но закон принят... Все действия в отношении переименования будут происходить согласно тем срокам, которые указаны в законе», — сказал он.

20 декабря украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ МП должна указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору». 

Позднее в канонической УПЦ заявили о намерении оспорить требование со стороны властей страны о принудительном переименовании в суде.

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