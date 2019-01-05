Парубий прокомментировал закон о переименовании УПЦ МП
- Reuters
«Провокаторы могут подавать жалобы, могут пытаться через суд обжаловать это решение, но закон принят... Все действия в отношении переименования будут происходить согласно тем срокам, которые указаны в законе», — сказал он.
20 декабря украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ МП должна указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».
Позднее в канонической УПЦ заявили о намерении оспорить требование со стороны властей страны о принудительном переименовании в суде.