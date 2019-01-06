Порошенко назвал создание ПЦУ геополитической катастрофой для России

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью греческому изданию TaNea заявил, что создание новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) стало геополитической катастрофой для России.

«Когда российский президент говорит, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой ХХ века, то независимая украинская церковь стала бы второй», — заявил Порошенко.

По его словам, Кремль не скрывает, что считает Русскую православную церковь одним из ключевых инструментов влияния на Украину.

«Создание независимой Православной церкви Украины лишает их этих возможностей или серьёзно ограничивает», — отметил президент Украины.

Накануне константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.

В 2017 году президент России Владимир Путин в интервью режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, почему считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века.