Потенциальные министры: Зеленский представил свою политическую команду

Фаворит президентской гонки на Украине Владимир Зеленский представил свою команду, членов которой он назвал «волонтёрами в политике». Среди них выделяется экс-министр финансов Александр Данилюк, который был отправлен в отставку летом 2018 года после конфликта с премьером Владимиром Гройсманом. Также в список вошёл советский и украинский педиатр и публицист Евгений Комаровский. Представление команды Зеленского произошло накануне дебатов с Петром Порошенко. За несколько часов до этого Киевский окружной суд отменил решение 2016 года о национализации «ПриватБанка», более 41,5% акций которого ранее принадлежали миллиардеру Игорю Коломойскому. Именно в аффилированности с бизнесменом Порошенко и его сторонники обвиняют Зеленского. Сам Коломойский, однако, объяснил решение суда тем, что Порошенко «является его марионеткой».

Фаворит президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский представил публике членов своей политической команды. Группу из 20 человек, имена большей части которых практически ничего не говорят широкой аудитории, он презентовал в эфире передачи «Право на власть» телеканала «1+1».

«Это профессиональные люди, специалисты. Молодые, светлые, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента. Мы не раздаём портфелей, мы даём должности. Кто из них будет лучшим — тот займёт ту или иную должность», — заявил Зеленский.

Кандидат в президенты отметил, что члены его команды — это «волонтёры в политике», с которыми он намерен строить сильную и независимую страну.

«Мы с этими людьми будем строить Украину. Сильную, мощную, которая не является младшей сестрой России, не является коррумпированным партнёром Европы, а нашу независимую Украину», — сказал Зеленский.

Самым известным из представленных членов команды Зеленского политиков, пожалуй, является бывший внештатный советник Виктора Януковича и экс-министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана Александр Данилюк. Он был отправлен в отставку в июне 2018 года после серьёзного конфликта с премьером по поводу кадровой политики.

По словам Зеленского, Данилюк отвечает за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику. «Александр был министром — это единственный минус», — отметил шоумен.

Ещё один довольно известный широкой публике член команды Зеленского — советский и украинский педиатр, публицист и телерадиоведущий Евгений Комаровский.

Также среди «экспертов» кандидата в президенты Украины — бывший член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус, бывший член Национального агенства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка, экс-начальник Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата кабмина Украины Иван Апаршин, лидер политической партии «Слуга народа» Иван Баканов и другие.

В ходе общения с рядом ведущих украинских журналистов Зеленский и его команда (которую кандидат изначально планировал представить в ходе предстоящих 19 апреля дебатов с Петром Порошенко) представили своё видение ситуации в стране и ответили на целый ряд вопросов о государственной политике, решении социально-экономических и других проблем.

В частности, Зеленский заявил о своём выходе из студии «Квартал-95», упрекнув своего политического оппонента в том, что он так и не избавился от своего бизнеса. Фаворит президентской гонки также заверил, что сам покинет пост главы государства в том случае, если он окажется замешан в каких-либо коррупционных схемах или иным образом нарушит закон.

Одной из первых своих законодательных инициатив он назвал принятие закона об импичменте. Зеленский также заявил о поддержке декоммунизации, но отметил, что не готов отдать приказ о «военном освобождении» территорий самопровозглашённых республик Донбасса.

«Ни обещаний, ни прощений». Один из билбордов в поддержку Владимира Зеленского

РИА Новости

Банковский вопрос

Выступление Зеленского и его политической команды происходило буквально через несколько часов после того, как Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение 2016 года о национализации «ПриватБанка», более 41,5% акций в котором принадлежали опальному миллиардеру Игорю Коломойскому, в аффилированности с которым Порошенко и его сторонники обвиняют Зеленского.

Это решение суда президент Украины назвал авантюрой, которая угрожает потерей денег десяткам миллионов клиентов «ПриватБанка», а стране в целом — «дефолтом и новым экономическим кризисом». В частности, это связано с тем, что национализацию банка в своё время поддержали основные кредиторы Украины, а МВФ прописал этот факт как одно из условий для получения Киевом траншей финансовой помощи.

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Порошенко также поддержал решение Нацбанка Украины обжаловать вердикт киевского суда. Позднее президент созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором призвал «не допустить реванша и ограбления государства олигархами». Порошенко также обратился к руководству Генпрокуратуры и СБУ с просьбой изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей, которые вынесли вердикт по «ПриватБанку».

В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости разбираться с делом «ПриватБанка», которое может стать серьёзной проблемой для будущего президента Украины. Однако он намекнул, что последний вердикт киевского суда может свидетельствовать о возможной связи действующих властей с тем же Коломойским. Этот словесный «укол» стал явным ответом на неоднократные обвинения Порошенко, который называл Зеленского марионеткой.

«Для сегодняшнего президента ответ прост, и его получило общество, на вопрос о том, кто действительно является марионеткой Коломойского... С господином Коломойским я говорю только по поводу сотрудничества с каналом «1+1», а по поводу «ПриватБанка» я буду сугубо на защите государства Украина», — добавил Зеленский.

Аналогичную позицию в явно саркастическом ключе чуть ранее озвучил и сам Игорь Коломойский, комментируя решение суда и отвечая на вопрос, не связан ли такой вердикт с ослаблением влияния Порошенко на судебные органы.

«Нет. Он просто моя марионетка и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять всё, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать всё, что ему говорят. Чтоб искупить свою вину», — заявил Коломойский.

© Kacper Pempel

Электорат против

Новый виток политического противостояния на Украине разгорелся накануне долгожданных дебатов между кандидатами на пост президента. На этом фоне Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать в рейтингах общественного мнения. Согласно результатам последнего опроса, опубликованным социологической группой «Рейтинг», его преимущество над действующим главой государства только растёт.

Так, отвечая на вопрос «За кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины», 51,8% респондентов высказались за Зеленского, 19% — за Порошенко, ещё 19,3% пока не определились и оставшиеся 9,9% заявили, что не намерены идти на выборы. Среди тех, кто планирует 21 апреля посетить избирательные участки, 57,9% поддерживают Зеленского, 21,7% — Порошенко и 20,4% не определились.

«Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 72,7% — за Владимира Зеленского, 27,3% — за Петра Порошенко», — сообщили социологи.

Эти показатели практически повторяют результаты опроса, которые несколько дней назад опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Согласно его данным, 72,2% респондентов готовы проголосовать за Зеленского, 25,4% — за Порошенко и ещё 2,4% заявили о намерении испортить бюллетень. Причём оба опроса показали, что подавляющее большинство украинцев уверены в победе Зеленского на выборах.

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Также половина респондентов опроса группы «Рейтинг» ожидают, что ситуация на Украине после выборов скорее улучшится, четверть предположили, что ничего не изменится, и лишь 10% ожидают ухудшения положения в стране.

Почти половина опрошенных (46%) полагают, что команде нового президента Украины нужно дать не менее года, чтобы она показала позитивные результаты работы. 25% хотят видеть результаты через полгода, 14% — уже через три месяца и 8% ожидают немедленных изменений сразу после выборов.

Интересно, что в последнем опросе «Рейтинга» не приводятся данные об уровне протестного голосования, однако в опубликованном неделю назад анкетировании этой же соцгруппы отмечается существенный рост этого показателя. Так, среди украинцев, которые намерены поддержать Порошенко, 75% голосуют за действующего президента, а 22% — против Зеленского. При этом лишь 57% избирателей голосуют за Зеленского и 41% — против Порошенко.

«Кроме того, 31% опрошенных считают, что когда люди выбирают Петра Порошенко, они голосуют непосредственно за личность, а 26% таким образом голосуют против Владимира Путина (среди избирателей самого Порошенко этот показатель достигает почти 40%. — RT)... 20% опрошенных считают, что когда люди выбирают Владимира Зеленского, они скорее голосуют непосредственно за личность, а 66% таким образом выражают протест против существующей ситуации в стране (среди избирателей самого Зеленского таких людей около 60%. — RT)», — отметили социологи.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, в украинских политических реалиях присутствует такой фактор, что новые силы зачастую приходят к власти на волне критики предыдущего режима. Это частично является причиной протестного голосования в пользу Зеленского, однако есть и другие факторы.

«Нынешняя власть проявила себя крайне некомпетентной, а может у неё был умысел. Все финансовые средства, которые предоставлялись Украине различными организациями, не выразились в улучшении благосостояния населения, эти показатели даже ухудшились», — отметил эксперт.