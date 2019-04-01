Порошенко анонсировал борьбу за пост президента во втором туре выборов

Действующий президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что намерен бороться за победу во втором туре выборов главы государства.

По словам украинского лидера, во втором туре судьба свела его с «марионеткой (украинского олигарха Игоря. — RT) Коломойского».

«Именно для того, чтобы начатое — завершить, сделанное — не перечеркнуть, а выстраданное людьми — не потратить, я начинаю борьбу за выигрыш», — написал Порошенко.

Второй тур выборов главы государства на Украине должен состояться 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский после обработки 70,03% протоколов набирает 30,45% голосов, Пётр Порошенко — 16,19%.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.