Порошенко анонсировал борьбу за пост президента во втором туре выборов
- Reuters
По словам украинского лидера, во втором туре судьба свела его с «марионеткой (украинского олигарха Игоря. — RT) Коломойского».
«Именно для того, чтобы начатое — завершить, сделанное — не перечеркнуть, а выстраданное людьми — не потратить, я начинаю борьбу за выигрыш», — написал Порошенко.
Второй тур выборов главы государства на Украине должен состояться 21 апреля.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский после обработки 70,03% протоколов набирает 30,45% голосов, Пётр Порошенко — 16,19%.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.