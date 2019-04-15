«Не участвуем в агитационных митингах гаранта»: в штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее. 14 апреля на спортивной арене состоялось другое мероприятие — Порошенко в отсутствие своего оппонента произнёс речь, а затем спел и станцевал на сцене. В команде Зеленского подчеркнули, что не намерены участвовать в агитационных митингах в поддержку Порошенко.

Кандидат в президенты Украины, шоумен и глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». Об этом заявил представитель штаба кандидата Дмитрий Разумков.

«Было озвучено, что мы ждём Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на «Олимпийском». Будем надеяться, что у него всё-таки найдётся возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Пётр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», — приводит Интерфакс-Украина слова Разумкова.

При этом «дебаты», прошедшие 14 апреля, Разумков назвал митингом в поддержку Порошенко. Действующий президент приехал на стадион, хотя знал, что Зеленский не появится на «Олимпийском».

«Сегодня же (14 апреля. — RT) прошёл агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока ещё действующего гаранта Конституции», — отметил Разумков.

«То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить», — подчеркнул представитель штаба Зеленского.

21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента. В нём примут участие Зеленский и Порошенко. По результатам соцопроса группы «Рейтинг», лидирует Зеленский — за него готовы отдать голоса 61% украинцев, тогда как за Порошенко только 24%.

В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%.

После по инициативе Зеленского кандидаты сдали анализы на алкоголь и наркотики — действующий президент в медцентре при «Олимпийском», а его оппонент в частной клинике. Результаты показали, что оба кандидата не употребляют спиртное или запрещённые вещества.

Позже Зеленский пояснил, что не пошёл сдавать анализы в «Олимпийский», так как его предупредили о возможной провокации, которую готовили против него.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов на свет прольётся информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас я не готов о ней говорить. Смотрите, когда вы узнаете информацию, вы меня поймёте», — заявил он в интервью, опубликованном на YouTube-каналe «Нейтральный».

При этом Зеленский допустил, что эта информация может быть «брехнёй», и потому он не обратился в полицию и не выдвигал обвинения.

«Был определён день»

После первого тура Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля. Однако действующий президент 12 апреля призвал своего оппонента «не прятаться» и «не бояться», а прийти на стадион 14 апреля.

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В штабе Зеленского неоднократно отмечали, что в этот день политик прийти не сможет, и настаивали, что дебаты должны пройти 19 апреля, в соответствии с договорённостями между кандидатами и законодательством о выборах.

«На самом деле, Владимир Александрович чётко обозначил дату, когда будут происходить дебаты, это предусмотрено действующим законодательством, это 19-е число. И в принципе, на это был согласен Пётр Алексеевич. Был определён день, достаточно чётко было предложено время — 19:00 19-го числа», — отмечал Разумков 13 апреля.

Тем не менее Порошенко прибыл 14 апреля в «Олимпийский». Так как Зеленского не было, дебаты не состоялись — Порошенко станцевал под аккомпанемент выступавшей на сцене рок-группы, а затем произнёс речь, в которой говорил преимущественно о стремлении Украины в НАТО и ЕС, а также раскритиковал Зеленского за «отказ» прийти на дебаты.

Порошенко заявил, что даёт своему оппоненту 45 минут, чтобы тот приехал на стадион. Когда это время истекло, действующий президент провёл пресс-конференцию и спел песню «Ти ж мене пiдманула» («Ты ж меня обманула»).

СБУ заявила, что на этом мероприятии присутствовали около 15 тыс. человек. Однако МВД Украины заявило цифру в три раза ниже — порядка 5 тыс. человек. По данным источников RT в Киеве, среди них были и привезённые на автобусах бюджетники их других регионов страны.

После этого в штабе Порошенко заявили, что их кандидат не сможет присутствовать на дебатах 19 апреля, так как должен будет выступать на Общественном телевидении, чего требует избирательное законодательство Украины.

«Но поскольку они (дебаты. — RT) запланированы на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, то, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдёт на Общественное ТВ», — сказал советник штаба Порошенко Олег Медведев.

В команде Зеленского считают, что требование присутствовать в какой-то определённой студии Общественного ТВ неправомерно, так как основано не на законе о выборах, а на постановлении ЦИК Украины.