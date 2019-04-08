«Хлеба нет, дайте хоть зрелищ»: как Зеленский и Порошенко подогревают интерес к дебатам перед вторым туром выборов

Действующий президент Украины Пётр Порошенко готов провести два раунда предвыборных дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» — 14 и 19 апреля. Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов. Зеленский же продолжает настаивать на согласованной ранее дате — 19 апреля. Между тем в ЦИК Украины призвали кандидатов обратить внимание на законодательство, согласно которому мероприятие должно пройти в телестудии. По мнению экспертов, устраивая шоу, обе команды претендентов на пост главы государства намеренно подогревают интерес к теледебатам, пытаясь извлечь для себя выгоду.

На Украине продолжается подготовка ко второму туру президентских выборов, который должен состояться в воскресенье, 21 апреля. В преддверии голосования наиболее острой темой обсуждения стали дебаты между победителем первого тура шоуменом Владимиром Зеленским и пришедшим вторым действующим главой страны Петром Порошенко, в частности дата и место их проведения.

Как заявил на заседании согласительного совета Верховной рады председатель фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов, действующий глава государства готов к двум встречам с Зеленским для обмена мнениями по интересующим вопросам.

«Мы надеемся уже в ближайшее время получить ответы на все ключевые вопросы, которые интересуют украинское общество, на дебатах. Кстати, Пётр Порошенко ждёт Зеленского на дебаты, по сути, подчёркиваю, по сути, и 14, и 19 апреля. Как говорится, стадион так стадион», — сказал он.

Добавим, что накануне сам президент Украины выступил с обращением к своему оппоненту относительно даты проведения дебатов.

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«Стадион — не лучшее место для проведения этой дискуссии, но стадион так стадион. Я хочу подчеркнуть, что 14 апреля на республиканском стадионе, именно там, где предложил Зеленский, я жду его для проведения дебатов», — заявил Порошенко.

Он также пригласил на это мероприятие представителей медиа и зрителей. Заметим, что ранее он согласился на проведение дискуссии 19 апреля на стадионе «Олимпийский».

В свою очередь, в понедельник, 8 апреля, Владимир Зеленский вновь подтвердил, что дата проведения дебатов не изменилась и он по-прежнему намерен встретиться с Порошенко именно 19 апреля.

«Всем привет. 19 апреля на НСК «Олимпийский» состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос», — заявил шоумен в видеобращении, опубликованном в Telegram-канале «Команда Зеленского».

Он также считает, что у украинского народа за пять лет накопились вопросы к действующему главе государства. В связи с этим он призвал украинцев присылать ему вопросы, которые он задаст Порошенко от их имени.

Между тем согласно статье 62 закона «О выборах президента Украины» дебаты должны проходить в прямом эфире в последнюю пятницу перед днём ​​повторного голосования между 19:00 и 22:00. Их продолжительность должна составить не менее 60 минут.

В Центризбиркоме Украины подтвердили указанную дату, при этом подчеркнули, что местом проведения законом закреплена студия украинского Первого канала.

«Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК от 5 мая 2014 года №472, которым установлено место проведения дебатов. Там лишь указан старый адрес на улице Мельникова, которая сейчас — Юрия Ильенко. Но адрес тот же. Это уже помещение общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством», — заметила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

Подчеркнём, что накануне украинская Центральная избирательная комиссия утвердила итоги первого тура голосования на президентских выборах. Наибольшую поддержку от украинцев получил Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов. Второе место занял действующий глава государства Пётр Порошенко с 15,95%. Именно они примут участие в следующем туре голосования, который состоится 21 апреля.

«Оба кандидата повышают ставки»

Как считает политолог и экономист Александр Дудчак, оставшиеся двое кандидатов на пост президента Украины разыгрывают шоу, пытаясь получить как можно большую выгоду для себя.

«Сейчас каждый повышает ставки в надежде перехватить инициативу. Сначала было настоятельное предложение Порошенко провести дебаты, потом Зеленский согласился, теперь Порошенко, пытаясь перехватить инициативу, предлагает двойные дебаты. Населению нравится. Посмотрим, что ответит Зеленский. Может быть, он предложит провести вторые дебаты где-нибудь на телебашне, чтобы повыше было. Хлеба нет, хоть дайте зрелищ», — заявил он в беседе с RT.

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По мнению эксперта, Зеленский вряд ли боится общественной дискуссии с Порошенко, но многое будет зависеть от того, как его подготовят к дебатам.

«Зеленский — мастер разговорного жанра, но в данном случае перевес на стороне Порошенко, потому что он больше знаком с цифрами, пусть надуманными и выдуманными, собранными статистами специально под нынешнюю власть, но тем не менее он более профессионален в этом плане. Даже в теории, в экономике и внешней политике у Порошенко опыта больше», — пояснил Дудчак.

В свою очередь, политолог Юрий Светов добавляет, что для Порошенко поражение на выборах — вопрос жизни и смерти. При этом оба кандидата пытаются сделать так, как будет удобнее им, полагает эксперт.

«Вопрос заключается в том, будут ли эти дебаты по существу? Или они будут сведены к вопросам, кто из них наибольший патриот Украины и кто больше ненавидит Россию. Предложение Порошенко о проведении дебатов 14 апреля также может стать некой репетицией, после которой станет понятно, где слабости каждого из них, а потом, 19 апреля, он постарается додавить Зеленского. Думаю, в этом игра», — заметил Светов в беседе с RT.