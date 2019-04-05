«Пропагандистские проповеди»: на Украине заявили о принуждении военных и бюджетников голосовать за Порошенко

Администрация Петра Порошенко даёт священникам ПЦУ, бюджетникам и военнослужащим ВСУ директивы по голосованию за действующего президента Украины. Такое заявление сделала заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид. Её слова подтвердили источники RT. В ход идёт как банальный подкуп электората, так и административное давление на сотрудников различных учреждений. Однако, как полагают аналитики, несмотря на все усилия, Порошенко вряд ли удастся кардинально сократить отставание от своего конкурента Владимира Зеленского, который по итогам первого тура набрал в два раза больше голосов.

Администрация президента Украины Петра Порошенко рассылает указания священникам Православной церкви Украины с информацией, как правильно молиться за его победу на президентских выборах. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной рады Оксана Сыроид.

«Команда действующего президента делает всё, чтобы потерять даже то, что есть, потому что они используют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — заявила Сыроид в эфире телеканала «Эспрессо TV».

Зампред Рады добавила, что администрация Порошенко пытается повлиять на военных и бюджетников.

«Очень тревожная информация о давлении на воинские части, потому что там много военных проголосовали за Зеленского, а также по всем бюджетным учреждениям», — сказала Сыроид.

Церковная организация является важным каналом, через который можно мобилизовать электорат для голосования в свою пользу, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Пропагандистские проповеди могут поспособствовать тому, чтобы прихожане пошли на избирательные участки и проголосовали за Порошенко. Но таким способом вряд ли можно сократить разрыв, который сейчас есть между Порошенко и Зеленским», — полагает эксперт.

После первого тура выборов Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, что вдвое превышает показатели Петра Порошенко (15,95%). Неменский считает, что этот разрыв увеличится во втором туре, даже несмотря на попытки административного давления и фальсификации.

«Антирейтинг Порошенко не позволит ему победить во втором туре, даже если при помощи технологий он сможет добавить себе 10%. Порошенко ставит задачу не столько выиграть второй тур, сколько проиграть с наименьшим отрывом. После проигрыша он попытается не признать результаты выборов, обвинив Москву во вмешательстве», — считает Неменский.

«Обеспечить «правильный» результат»

Данные о том, что среди электората действительно проводится интенсивная агитация в пользу Порошенко, подтверждают и источники RT на Украине — в частности, в вооружённых силах страны.

«Нам очень настойчиво предлагают проголосовать за Петра Порошенко. Рассказывают о том, как много он сделал для армии: поднял боевой дух, предоставил технику, снаряжение, жильё и обслуживание. И обеспечить «правильный» результат на выборах — теперь обязанность каждого руководителя. Надеюсь, он не пойдёт с нами в кабинку для голосования. Ведь на самом деле люди недовольны действиями Порошенко — техника старая, денег платят мало», — рассказал источник RT в ВСУ.

© Пресс-служба президента Украины

Собеседник RT в Министерстве социальной политики также рассказал, что сотрудникам ведомства рекомендовали поддержать действующего президента.

«Коллегам твердят, насколько важной является для Украины победа Петра Порошенко. Что надо помочь ему снова стать президентом — и наш уровень жизни вырастет. Большинство настроены скептически и не планируют голосовать за Порошенко. Мы же видим, что происходит на самом деле», — говорит представитель ведомства.

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Директор одной из киевских школ рассказал в беседе с RT, что коллективу уже несколько раз настойчиво повторяли, что родителей детей надо агитировать голосовать за действующего президента.

«Об этом неоднократно напоминали и обещали оценить эффективность работы. Результаты голосования по конкретным округам видны. Но как мы должны это сделать? Ставить хорошие оценки ученикам, если их родители поддержат нужного кандидата? Давление очень большое», — рассказывает она.

Источник RT в больнице Львова также рассказал, что медикам тоже рекомендуют поддержать Петра Порошенко на выборах президента страны.

«Нам говорят, что всё стало лучше. А где лучше? Если только мы получили возможность выехать с Украины... А так в стране стало только хуже», — прокомментировал ситуацию медработник.

«Деньги за голоса»

Как отмечают украинские СМИ, в ходе выборов на Украине штаб Петра Порошенко использует так называемую «сетку» — скупку голосов избирателей при помощи многоступенчатой агитационной сети вербовщиков, выстроенной на местах. Она подразумевает работу с населением в несколько этапов: выявление потенциальных сторонников президента, постоянный контакт с ними и агитация. Во время голосования участники «сетки» должны сфотографировать бюллетени с проставленными галочками за правильного кандидата и предъявить фото вербовщикам для получения вознаграждения. Одни из потенциальных «клиентов» таких агитаторов — украинские пенсионеры.

Так, киевские пенсионеры Анатолий и Ирина Криворучко (фамилия изменена. — RT) получили от имени Петра Порошенко по 1 тыс. грн. Деньги им передали после голосования и демонстрации фото избирательного бюллетеня с галочкой за Порошенко.

«Нам предложили деньги за наши голоса. Мы, естественно, согласились, хоть что-то же он нам должен. Зашли в кабинку, поставили карандашом значок напротив фамилии Порошенко, сфотографировали бюллетень. А потом стёрли галочку и поставили её уже ручкой напротив Зеленского», — рассказал Анатолий Криворучко.

По его словам, этой схеме его научил сын. Пенсионер говорит, что не видит причин поддерживать действующего главу государства, за время нахождения которого у власти уровень жизни в стране существенно снизился.

«Зеленский — наша надежда на то, что перестанут воровать», — подчеркнул пенсионер.

Собеседник RT из Радикальной партии говорит, что факты подкупа избирателей доказаны журналистами.

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«В каждом городе за «сетку» отвечают доверенные люди Порошенко. Они агитируют избирателей и раздают деньги за голоса. Как вы понимаете, СБУ и Генпрокуратура ничего не делает», — отметил он.

По мнению Неменского, Порошенко действительно способен мобилизовать все социальные группы, которые зависят от власти.

«Это все те, на кого можно надавить административным путём. Но такие манипуляции дают лишь небольшой результат. На самом деле всеми средствами фальсификации располагают местные власти. И если они будут уверены, что Порошенко проиграет, рычаги масштабной фальсификации использовать не получится», — считает эксперт.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», даже большой административный ресурс не позволит Петру Порошенко победить.

«Представляете, какие реальные рейтинги у главы государства? Очевидно, что его окружение в панике. Они не знают, что делать, и поэтому просят учителей, военных и медработников поддержать главу государства. Очевидно, больше некому», — говорит он.

В свою очередь, собеседник RT в партии «Народный фронт» рассказал, что нынешнее руководство страны сделает всё возможное, чтобы удержаться у власти.

«Почему-то они решили, что все государственные чиновники должны поддерживать команду Порошенко. Но почему? Что такого было сделано за последние пять лет, чтобы выбрать всех этих людей снова? Работники госучреждений и военные лучше других знают об уровне коррупции в стране. И они очень хотят это остановить, поэтому и голосуют за Владимира Зеленского», — говорит он.

«Предсмертные конвульсии»

Напомним, что первый тур президентских выборов на Украине прошёл 31 марта. По итогам подсчёта 100% бюллетеней во второй тур выборов вышли Порошенко и Зеленский. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила 13,40% голосов, кандидат от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко — 11,67%.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

После первого тура Пётр Порошенко обратился к украинской молодёжи с призывом голосовать за него. В ответ команда Зеленского выдвинула к действующему президенту восемь антикоррупционных требований, в числе которых публикация «перечня своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчётность этих компаний за последние пять лет».

Вскоре после этого Зеленский принял предложение Порошенко об участии в дебатах, хотя до этого представители артиста называли их «бессмысленными».

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Предполагается, что дебаты пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве — такое условие выдвинул Владимир Зеленский. Перед этим оба участника должны сдать анализы на употребление алкоголя и наркотиков — также по требованию артиста.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, Порошенко пытается использовать все возможности, чтобы победить, однако ситуация вряд ли кардинально изменится.

«Он сначала показывает, что принял результаты первого тура, а после прыгает на стадионе. Его действия похожи на предсмертные конвульсии», — говорит эксперт.

По его словам, единственное, что теперь может помешать Владимиру Зеленскому занять президентское кресло, — срыв выборов администрацией Порошенко.

«У президента для этого много инструментов: СБУ, армейские начальники. Если не будет силового форс-мажора, бюджетники не смогут обеспечить победу Порошенко. Они могут сказать, что пошли голосовать за Порошенко, а сами поставили галочку под фамилией другого кандидата», — подытожил Погребинский.