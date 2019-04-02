«Явное вмешательство»: как американцы пытались повлиять на президентские выборы на Украине

Американское посольство в Киеве выделило несколько сотен тысяч долларов на работу с украинскими избирателями в преддверии выборов президента Украины, первый тур которых прошёл 31 марта. Об этом свидетельствует соответствующая документация, размещённая на сайте бюджетных трат федерального правительства США. Деньги предназначались общественным организациям и СМИ. В качестве целей были указаны: мобилизация и привлечение к голосованию пенсионеров, молодёжи из западных и восточных областей Украины, инвалидов и так далее. Все меры были направлены на повышение явки. Эксперты считают, что так Вашингтон стремится установить контроль над избирательной системой Украины.

Госдепартамент США через американское посольство в Киеве выделил несколько сотен тысяч долларов в виде грантов на работу с избирателями перед выборами президента Украины. Об этом свидетельствует соответствующая документация, размещённая на сайте бюджетных трат федерального правительства USAspending.gov.

На сайте можно найти 19 грантов, имеющих отношение к президентским выборам. Общая сумма средств, выплаченная по ним американским правительством, составляет $303 495.

Как свидетельствует «расходная ведомость», деньги предназначались для различных НКО, общественных организаций, а также ряда СМИ. Большая часть грантов выдавалась для осуществления программ, которые бы повысили явку на президентских выборах на Украине, первый тур которых состоялся 31 марта 2019 года.

Самый большой грант в размере более $21 тыс. получила организация «Боротьба за права» («Борьба за права») на проведение тренингов по участию в выборах для молодёжи с ограниченными возможностями. На официальной странице организации в Facebook было указано, что мероприятия проходили при поддержке посольства США в Киеве.

Грант, выделенный организации «Боротьба за права»

© USAspending.gov

Грант в размере более $20 тыс. был выделен Независимой ассоциации телерадиовещателей (НАМ) Украины. Его цель — повышение явки на выборах среди молодёжи путём проведения конкурса короткометражных фильмов.

Несколько грантов были выделены на работу с избирателями в регионах. Так, $18 тыс. получила организация под названием «Творческое объединение «Ничего» — на «мобилизацию» молодёжи Западной Украины для участия в президентских и парламентских выборах. На схожие цели в Днепропетровской области было выделено $11 тыс.

Отчёт о гранте, выделенном Независимой ассоциации телерадиовещателей

Ещё $15 тыс. было выделено на «продвижение свободных и прозрачных выборов» в Винницкой и Житомирской областях.

Также гранты Госдепартамента США выделялись и СМИ на подготовку информационной кампании, в частности $17 тыс. получило «Громадське радио» на «увеличение выпуска новостей» в период президентских и парламентских выборов 2019 года.

В свою очередь, Тернопольский медиацентр был удостоен гранта в размере $15 тыс. для обеспечения «информационной и образовательной помощи» для проведения «свободных и прозрачных выборов».

Стоит отметить, что один из грантов в размере $15 тыс., выданный организации «Твоё место», был отозван из-за бюрократической ошибки. Он также предназначался для «повышения политической грамотности» во Львове и Львовской области. При этом на сайте USAspending.gov указано, что грант будет выдан повторно.

Также на сайте сообщается о выдаче гранта в размере $17 тыс. организации «Донецкий институт информации» — неправительственная экспертно-аналитическая организация,работающая при поддержкеАгентства США по международному развитию (USAID) и Фонда развития СМИ посольства США на Украине.

В качестве одной из целей работы организации на её собственном сайте указана «реинтеграция Донбасса в Украину». Грант этой организации был выдан на «проведение дискуссий о политике и доведения до слушателей непредвзятой и сбалансированной информации».

Внешнее управление

Эти данные свидетельствуют о том, что США хотят остаться главными бенефициарами президентских выборов на Украине, рассказал в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Американцы активно контролируют и моделируют электоральные процессы. Для этого они используют гранты, программы поддержки как для журналистского сообщества, с помощью которых можно призывать через СМИ потенциальных избирателей, так и для работы с наблюдателями и членами избирательной комиссии. Америка заинтересована в том, чтобы контролировать всю избирательную кампанию на Украине, от и до. Для США не так важно, кто победит во втором туре: главное — сохранять контроль над избирательными процессами и с помощью мягких силовых инструментов активно влиять на политическое пространство Украины», — отметил Данюк.

По словам эксперта, многочисленные программы по поддержке демократических институтов, а также независимой и свободной прессы на Украине американская сторона начала в 2000-х годах.

«Выборы на Украине — продолжение этой работы. Открытое вмешательство американцев в избирательный процесс — доказательство того, что Украина не обладает в полной мере политической субъектностью. Когда с помощью грантов и некоммерческих организаций иностранные государства пытаются контролировать выборы и привлекать людей на избирательные участки — это признак того, что страна находится под внешним управлением», — пояснил Никита Данюк.

Такого же мнения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«США хотели обеспечить высокую явку, чтобы помочь одному из кандидатов. Подобное финансирование — это явное вмешательство в избирательный процесс», — отметил Безпалько в беседе с RT.

Опыт 2014 года

Согласно данным USAspending.gov, Госдеп США занимался выделением грантов и перед президентскими выборами на Украине 2014 года. Однако тогда «награда» была всего одна — $33 тыс. было выделено для «восьми журналистов из различных украинских СМИ для сохранения и публикации документов, найденных в резиденции Януковича «Межигорье».

Напомним, что документы, обнаруженные в резиденции незаконно смещённого украинского президента, были опубликованы на сайтеYanukovychleaks.org, однако по большей части они касались строительства самой резиденции.

В 2014 году было очевидно, что Вашингтон и без большого финансирования контролирует политическую ситуацию на Украине, считает Никита Данюк.

«События «майдана» были совершены, поддержаны и инициированы Вашингтоном. Теперь, к 2019 году, революционная эйфория ушла, украинцы столкнулись с тем, что все заявления и обещания, которые декларировались тогда на Майдане, не воплотились в жизнь», — отметил в разговоре с RT эксперт.

Целью «майдана» и подобных публикаций являлось отстранение от власти Виктора Януковича, добавил Богдан Безпалько.

«В 2014 году американцы осуществили главное — отстранили Януковича и вывели на сцену новых, проамериканских политиков. Все, кто на этих выборах претендует на пост президента, являются проамериканскими политиками».

Итоги первого тура

Напомним, первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье 31 марта. После подсчёта более 99% голосов, во второй тур вышли актёр и шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,22% голосов, и нынешний президент Пётр Порошенко, за которого свои голоса отдали 15,95% избирателей.

Посольство США в Киеве

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Третье место заняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,40% голосов, четвёртое — глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (11,67%).

ЦИК Украины сообщал, что явка избирателей в первом туре составила 63,48% по результатам обработки данных 198 окружных комиссий из 199.

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Украинская полиция зарегистрировала почти 2,7 тыс. сообщений о нарушениях в ходе президентских выборов, сообщила 2 апреля пресс-служба МВД страны. Ведомство отметило, что по фактам нарушений было заведено 71 уголовное дело и составлено 50 административных протоколов.

Глава политического совета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук заявил, что его партия отреагирует на эти нарушения.

«Мы будем критически реагировать на нарушения. Мы, безусловно, не оставим это без внимания», — заявил он в эфире канала «Россия 24».

По его словам, стоит ожидать нарушений и в ходе второго тура президентских выборов, которые пройдут 21 апреля.

«Это лишение миллионов наших граждан Украины возможности воспользоваться конституционным правом, правом выбора», — подчеркнул Медведчук.

Кроме того, Национальный союз журналистов Украины заявил о вмешательстве в работу сотрудников СМИ в ходе освещения выборов. В качестве примеров такого вмешательства приводились отказы в допуске на избирательные участки, присутствие на участках посторонних под видом журналистов, а также отказ представителей избиркомов предоставлять данные об их работе.

Неизменный курс

Политическая система на Украине создана американскими политтехнологами, отметил в разговоре с RT Никита Данюк, однако они не учли местную специфику, которая может непредсказуемо повлиять на результат.

«Электоральный период не заканчивается на втором туре выборов президента, ещё предстоит осенняя парламентская избирательная кампания. Вашингтону сейчас необходимо понимать возможности влияния на избирательный электоральный процесс в стране. Американская сторона готовится к парламентским выборам, чтобы в Верховную раду не прошли политические силы, которые потенциально могут не способствовать защите американских интересов», — считает эксперт.

По его словам, повышенное внимание Госдепа США к подобному «просвещению» украинских избирателей говорит о том, что Вашингтон боится недовольства, накопившегося у украинцев по отношению к администрации Петра Порошенко.

«Сейчас Вашингтону важно контролировать избирательные процессы. Американцы не допустят, чтобы курс Украины на интеграцию в евроатлантические структуры был изменён», — заключил эксперт.