Тимошенко не будет обжаловать итоги первого тура выборов на Украине

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не планирует обжаловать результаты первого тура выборов президента Украины.

Об этом Тимошенко сказала на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на её странице в Facebook.

Вместе с этим она указала, что считает прошедшие выборы «фальшивыми».

«Мы не пойдём в суд. Причина очень простая — во время проведения этих выборов мы не один раз в эти суды обращались. Но после так называемых реформ системы судопроизводства действующий президент приватизировал судебную систему. И она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы», — сказала она, добавив, что не ждёт от суда справедливого решения по фальсификациям, которые были на выборах.

Ранее ЦИК Украины сообщила, что Зеленский и Порошенко занимают первое и второе места соответственно на выборах главы государства после обработки 95,72% протоколов.

Эксперт Алексей Якубин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» лидерство Зеленского.