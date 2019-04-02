Тимошенко не будет обжаловать итоги первого тура выборов на Украине

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не планирует обжаловать результаты первого тура выборов президента Украины.
Тимошенко не будет обжаловать итоги первого тура выборов на Украине
  • Reuters

Об этом Тимошенко сказала на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на её странице в Facebook.

Вместе с этим она указала, что считает прошедшие выборы «фальшивыми».

«Мы не пойдём в суд. Причина очень простая — во время проведения этих выборов мы не один раз в эти суды обращались. Но после так называемых реформ системы судопроизводства действующий президент приватизировал судебную систему. И она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы», — сказала она, добавив, что не ждёт от суда справедливого решения по фальсификациям, которые были на выборах.

Ранее ЦИК Украины сообщила, что Зеленский и Порошенко занимают первое и второе места соответственно на выборах главы государства после обработки 95,72% протоколов. 

Эксперт Алексей Якубин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» лидерство Зеленского. 

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