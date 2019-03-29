«Индульгенция для политической элиты»: почему на Украине закрыли все дела о незаконном обогащении

На Украине закрыли все уголовные дела по статье о незаконном обогащении. Об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро страны. Такое решение объясняется тем, что Конституционный суд Украины признал статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении противоречащей основному закону государства. По мнению экспертов, КС издал «индульгенцию» для всего политического истеблишмента Украины. Как отмечают аналитики, закрытие дел о незаконном обогащении выгодно Петру Порошенко и его приближённым, которые таким образом стараются создать себе подушку безопасности на случай поражения на президентских и парламентских выборах.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что в стране закрыли все уголовные дела по статье о незаконном обогащении. Информация об этом появилась на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что бюро приняло такое решение, так как Конституционный суд (КС) Украины отменил соответствующую статью.

«С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств, ещё 37 — в части статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины. Общая сумма средств, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн гривен ($18,5 млн. — RT)», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что закрытые производства касались прежде всего доходов и имущества депутатов, прокуроров, высокопоставленных чиновников и судей.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины признал статью Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении противоречащей основному закону страны.

«Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности», — отмечается в тексте постановления.

Решение КС и вытекающая из него мера Национального антикоррупционного бюро закрыть дела по статье о незаконном обогащении могут быть обусловлены политическими мотивами, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Это может быть элементом сговора внутриукраинской политической элиты, особенно в преддверии нового политического цикла: Порошенко с его командой, возможно, подстраховываются, боясь оказаться за решёткой в случае проигрыша на президентских и парламентских выборах», — отметил Бортник в беседе с RT.

Эксперт также назвал решение Конституционного суда и последующее закрытие дел «индульгенцией для политической элиты Украины».

«Закон не имеет обратной силы, поэтому все дела незаконного обогащения в этой ситуации обнуляются для чиновников в нынешнем политическом цикле. Потенциально к девяти из десяти украинских чиновников можно было бы предъявить претензии по этой или другим статьям Уголовного кодекса», — констатировал Бортник.

«Коррупционная вертикаль»

Статью об уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников ввели на Украине в 2015 году, когда этого потребовал Европейский союз. В ЕС изначально заявляли, что безвизовый режим для граждан Украины будет возможен только в том случае, если Киев будет более эффективно проводить антикоррупционную политику и примет необходимые меры в этой сфере. Также подобное требование было предъявлено к Украине со стороны МВФ — как условие предоставления новых кредитных траншей. В апреле того же года Национальное антикоррупционное бюро Украины приступило к работе.

В феврале 2018 года глава НАБУ Артём Сытник заявил, что за два года работы структура уличила в коррупции 300 человек, а более половины дел против этих лиц передала в суд. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Источник RT в НАБУ также отмечает, что бюро расследовало несколько очень громких дел, в частности против первого заместителя главы СБУ Павла Демчины, у которого обнаружили незарегистрированную недвижимость и автомобили. Кроме того, детективы выяснили, что бывший прокурор сил АТО Константин Кулик с 2011 по 2015 год получил 1,7 млн гривен ($63 тыс.) дохода, тогда как потратил 3,4 млн гривен ($126 тыс.).

Осенью прошлого года по инициативе НАБУ было начато расследование в отношении депутата Верховной рады от фракции «Народный фронт» Антона Геращенко по факту возможного незаконного обогащения. Ранее бюро обвинило главу Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна в получении незаконного дохода.

В феврале 2018 года НАБУ завело уголовное дело по факту возможного незаконного обогащения на депутата Рады, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Лещенко. В 2017 году аналогичное производство было начато в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Все эти дела оставались на рассмотрении, решения по ним вынесены не были, а после постановления Конституционного суда их закрыли.

Руслан Бортник назвал работу Национального антикоррупционного бюро неудовлетворительной.

«Много шума, пиар-поводов, возбуждённых дел. При этом практически ничего так и не было доведено до судебных решений — всё висит в воздухе», — сказал эксперт.

По мнению источника RT в НАБУ, решение КС связано с тем, что в ближайшее время должен был начать работу антикоррупционный суд, который стал бы рассматривать самые громкие дела против политиков-коррупционеров.

«Очевидно, что этого опасаются украинские топ-чиновники. Вся политика на Украине построена на системе «договоров», на том, что сферы влияния над государственными структурами разделены между влиятельными депутатами и чиновниками. Поэтому если задержать хотя бы одного из них, то рухнет вся коррупционная вертикаль. Молчать никто не будет и сдаст своих подельников, включая окружение Петра Порошенко. Это очень опасная ситуация, поэтому на Украине делают всё, чтобы ни НАБУ, ни антикоррупционный суд не смогли нормально работать», — сообщил источник RT в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Напомним, закон о создании антикоррупционного суда приняла Верховная рада 7 июня 2018 года. Формирование подобного органа было одним из условий МВФ для предоставления кредитов Киеву.

Законодательное шоу

После того как Конституционный суд Украины отменил статью об ответственности чиновников за незаконное обогащение, международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила, что это может иметь серьёзные последствия для Киева — под угрозой оказались безвизовый режим с Европейским союзом и транши МВФ.

Также по теме «Сделать изменения необратимыми»: Евросоюз выразил недовольство темпами реализации ряда реформ на Украине Европейская комиссия опубликовала ежегодный доклад о ходе реализации соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Киевом и...

В организации отметили, что обвиняемых в коррупции следует привлечь к ответственности, а верховенство права восстановить.

«Если решение не будет найдено, есть вероятность, что безвизовый режим с ЕС и финансовая помощь МВФ будут заморожены», — говорится в сообщении.

По мнению Transparency International, закрытием десятков антикоррупционых дел Киев подорвёт борьбу с коррупцией.

В Евросоюзе также выразили обеспокоенность подобным решением украинского КС.

«Мы обеспокоены решением Конституционного суда касательно статьи о незаконном обогащении», — приводит слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса «Европейская правда».

Он также отметил, что ситуация требует более детальной оценки. По мнению чиновника, Евросоюзу следует обратить внимание на мотивы КС, а также на то, что данное решение отразится на борьбе с коррупцией.

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев 26 февраля заявил, что из-за решения КС результаты работы по борьбе с коррупцией в стране будут обесценены, и предложил вновь внести статью о незаконном обогащении в УК Украины.

Верховная рада

© Gleb Garanich / Reuters

«Верховная рада уже в этом году должна вернуться к этой статье и снова внести её в Уголовный кодекс с учётом позиции Конституционного суда. Без этой статьи борьба с коррупцией не имеет смысла», — написал депутат на своей странице в Facebook.

По мнению Руслана Бортника, украинские чиновники, которые предлагают вернуть статью в УК Украины, опасаются реакции Запада.

«Это политическая риторика, которая должна отвлекать внимание европейцев, удерживать их от введения санкций в отношении украинского политического руководства», — сказал эксперт.

Подобное мнение разделяет и Богдан Беспалько.

«Украинские чиновники пытаются успокоить европейское общественное мнение», — считает он.

«Пыль в глаза»

После решения КС президент Украины Пётр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты об ответственности за незаконное обогащение. Об этом говорится на официальном сайте украинского лидера.

Отмечается, что законопроект был вынесен на рассмотрение Верховной рады как неотложный.

Пётр Порошенко

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Сегодня утром я подписал, и сейчас я даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, в котором учтены те замечания, но принципиальной остаётся позиция — неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение», — отметил Пётр Порошенко.

Президент Украины также выразил надежду, что у депутатов хватит «политической воли и мужества» поддержать его законопроект.

«Новый проект Порошенко — попытка оправдаться, украинский президент хочет сказать этим, что не он стоит за решением Конституционного суда», — сказал Бортник.

Подобную позицию разделяет член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Заявление Порошенко о борьбе с коррупцией — популизм. Все нынешние украинские политики используют такую тактику», — отметил он в разговоре с RT.

Свои 12 законопроектов внесли в Верховную раду и депутаты от разных фракций Украины. После этого послы Евросоюза, Соединённых Штатов, представители МВФ, Всемирного банка в письме украинскому парламенту признали эти инициативы, в том числе президентский проект, не отвечающими требованиям международных стандартов по антикоррупционной борьбе.

26 марта Европейский союз предложил комитету Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности экспертную помощь, чтобы подготовить законопроекты о незаконном обогащении. Об этом рассказал глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли агентству Интерфакс-Украина.

«Мы предложили комитету Верховной рады своих экспертов, чтобы соответствующий законопроект был подготовлен и решение было найдено», — отметил Мингарелли.

Здание Конституционного суда Украины в Киеве

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Цель новых законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение — не наказать виновных, а пустить пыль в глаза зарубежным партнёрам, отметил в беседе с RT представитель партии «Народный фронт».

«Депутаты устроили шоу — в Верховной раде 13 законопроектов на эту тему. Когда такое было? Даже Юлия Тимошенко подала свой законопроект. Но никто не собирается за них голосовать, поскольку никто не заинтересован идти за решётку. А схема очень простая: каждая фракция будет поддерживать только свой законопроект и не будет голосовать за документ конкурента. Таким образом, ни один из законопроектов не наберёт нужного количества голосов. Это любимая украинская тактика — продемонстрировать активность, которая не приведёт ни к какому результату», — говорит украинский парламентарий.

В ЕС эту схему уже поняли и решили помочь Украине с разработкой единого законопроекта, который и предстоит утвердить Верховной раде, говорит источник RT в партии «Народный фронт».

По мнению Руслана Бортника, европейские структуры видят, что в борьбе с коррупцией Украина находится «на дне».

«Брюссель меры Киева в этом направлении оценивает крайне невысоко. Однако многие чиновники в ЕС являются заложниками сложившейся ситуации, так как они причастны к смене власти в 2014 году, поддержке Порошенко и его команды, трате миллиардов евро. Признать, что всё это не сработало или сработало очень плохо — это значит признать своё карьерное поражение. Поэтому многие европейские чиновники будут в любой ситуации говорить о том, что реформы на Украине идут семимильными шагами», — заключил эксперт.