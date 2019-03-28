В НАБУ заявили о закрытии на Украине всех дел о незаконном обогащении

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что в стране были закрыты все уголовные дела по статье о незаконном обогащении.
В НАБУ заявили о закрытии на Украине всех дел о незаконном обогащении
  • ©nabu.gov.ua

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

Как отмечается, это связано с тем, что Конституционный суд Украины признал данную статью неконституционной.

«С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств, ещё 37 — в части статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины. Общая сумма средств, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн гривен», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что чаще всего в данных делах речь шла о доходах и имуществе депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

Ранее КС Украины признал противоречащей Конституции статью о незаконном обогащении. Суд решил, что её положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

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