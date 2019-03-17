«Создать нужное информационное поле»: зачем Порошенко подписал указ о проведении аудита в «Укроборонпроме»

Правительство Украины должно в течение месяца организовать аудит концерна «Укроборонпром». Соответствующий указ подписал президент Пётр Порошенко. В документе также говорится, что в проверках должны принять участие иностранные эксперты. Ранее о необходимости провести аудит заявила посол США на Украине Мари Йованович в связи с появившейся в СМИ информацией о хищениях в оборонной отрасли. По мнению экспертов, Порошенко в преддверии выборов пытается снизить ущерб, который скандал нанёс его репутации. Между тем аналитики уверены, что это пиар-ход и аудит не приведёт к судебным процессам против высокопоставленных чиновников.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому правительство должно в течение месяца организовать аудит государственного концерна «Укроборонпром». В проверках должны принять участие иностранные эксперты.

Таким образом, глава государства утвердил решение, принятое в начале марта Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Напомним, что ранее Порошенко заявил о планах начать при участии иностранных специалистов «комплексную ревизию всех контрактов» «Укроборонпрома».

Как сообщается на сайте президента, правоохранительным органам рекомендовано «провести проверку и дать правовую оценку фактам, изложенным в СМИ, о нарушениях в сфере закупок продукции, работ, услуг оборонного назначения и по результатам проинформировать общественность».

Президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в интервью RT выразил сомнение, что распоряжение Порошенко о проведении проверки принесёт пользу «Укроборонпрому».

«Аудит предприятий придуман на скорую руку, чтобы продемонстрировать стремление к переменам. Но их не будет — чиновники воровали, воруют и будут воровать», — отметил эксперт.

Резервисты украинской армии принимают участие в военных учениях в учебном центре ВСУ «Десна» в Черниговской области

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Дружеские отношения

Указ о проведении аудита Порошенко подписал на фоне коррупционного скандала в ГК «Укроборонпром». Напомним, что в конце февраля украинское издание «Наши деньги» опубликовало расследование хищений в концерне.

По информации журналистов, участники преступных схем в течение нескольких лет намеренно завышали цены на различные комплектующие, иногда накрутка достигала 200—300%. Для поставок использовали так называемые фирмы-прокладки, и одной из них, как сообщают авторы расследования, было судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском», принадлежавшее до 2018 года Петру Порошенко.

По данным журналистов, объём коррупционных доходов составил как минимум 250 млн грн. (порядка $9 млн). К схеме может быть причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, а также глава «Укроборонпрома» Павел Букин.

После публикации материала Порошенко заявил о намерении наказать виновных.

«Я гарантирую нулевую толерантность к коррупции, гарантирую, что те, кто сегодня украл, будут нести ответственность, ни фамилии, ни должности, ни дружеские или родственные связи не остановят наши эффективные действия по преодолению коррупции», — приводит УНИАН слова украинского лидера.

В подтверждение своих слов Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого зампредседателя СНБО.

Результаты расследования появились в разгар предвыборной кампании. Эксперты полагают, что цель публикации — снизить рейтинг действующего главы государства. В свою очередь, Порошенко пытается уменьшить нанесённый ему ущерб, заявляя о намерении наказать виновных. Впрочем, аналитики полагают, что это скорее пиар-ход и реальных последствий не будет.

«Коррупция — повод, а не причина возмущения. Со свой стороны, Порошенко не может не реагировать, когда его обвиняют в воровстве. Однако результаты аудита будут известны после выборов, когда они уже никого не будут интересовать», — отметил Ростислав Ищенко.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. По словам эксперта, решение провести аудит в оборонной отрасли связано с избирательной кампанией.

«Эту историю раскрутили под предвыборную кампанию, стараясь снизить рейтинг Порошенко. Но подозреваю, что обещание провести аудит — это скорее формальная отговорка, чем реальное стремление решить проблему и наказать виновных. Комиссия начнёт расследование, но не закончит работу к моменту голосования», — отметил эксперт в интервью RT.

По мнению Жарихина, Порошенко формально отреагировал на эти события, но реально не заинтересован в том, чтобы комиссия быстро расследовала дело. Как полагает эксперт, в этой истории замешаны не только люди, приближённые к президенту, но и он сам.

«Политик, зависимый от США и НАТО»

Недовольство коррупцией в украинской оборонной сфере выразили представители стран — партнёров Украины на Западе. Как заявила посол США на Украине Мари Йованович, украинские власти должны провести полный аудит концерна и рассекретить информацию об оборонных заказах.

«Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе», — сказала дипломат.

Стоит отметить, что Порошенко подписал указ о проведении аудита после призыва американского посла. Кроме того, он распорядился включить в наблюдательный совет «Укроборонпрома» представителей Североатлантического альянса.

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Политолог Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, заявил в беседе с RT, что Порошенко — «политик, зависимый от США и НАТО».

«Для того чтобы сообщить о международном аудите, президенту не нужно было дожидаться заявления американского посла. Порошенко понимает, что нужно выползать из истории, в которую он попал, и отмыться для американцев», — отметил эксперт.

Решение Киева привлечь иностранцев к аудиту концерна вызывает у политолога недоумение.

«Одно дело — покупать иностранное оружие, но отдавать управление в руки иностранцам — это уже иное. Например, Австрия покупает американское оружие, но все решения принимают не иностранные кадры, а национальные. В Австрии оборонными предприятиями управляют австрийцы, а на Украине — американцы», — отметил эксперт.

«Создать информационное поле»

Громким скандалом вокруг «Укроборонпрома» поспешили воспользоваться политические конкуренты Порошенко. Так, участник предвыборной гонки, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила с трибуны Верховной рады о намерении инициировать импичмент президента.

Со своей стороны, патриотически настроенные радикалы на Украине заявили, что увольнение фигурантов коррупционного дела «Укроборонпрома» — недостаточное наказание. Активисты из Национального корпуса провели серию уличных акций под лозунгом «Свинарчука, Порошенко — за решётку» (фамилию Свинарчук ранее носил Олег Гладковский).

По словам Ищенко, предвыборная кампания на Украине практически проходит в рамках противостояния различных националистических бригад на улицах.

«Объявив аудит, Порошенко отбивает информационную атаку. Ведь для того, чтобы фальсифицировать выборы в свою пользу, нужно создать нужное информационное поле. Если идёт информационное давление вперемешку с силовым, президент должен дать ответ, что Порошенко и сделал», — подчеркнул эксперт.

В то же время Погребинский считает, что президент не сможет успокоить общество и атакующих его националистов из Нацкорпуса.