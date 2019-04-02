Медведчук заявил о подготовке «Оппозиционной платформы» к парламентским выборам

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что фракция начинает подготовку к осенним парламентским выборам.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Если говорить о нашей политической силе — нашем кандидате Юрии Бойко, то стратегическая задача, которая была поставлена (выйти во второй тур), — она не выполнена. Но результат, который получил Бойко, мы считаем достойным, положительным, и мы продолжим борьбу уже на парламентских выборах за нашу идеологию, за наши идеи, которые были в основе программы нашего кандидата», — сказал он.

По его мнению, у фракции есть возможность за то время, что остаётся до парламентских выборов, получить дополнительное доверие украинцев, чтобы добиться лучших результатов уже в Раде.

Ранее Медведчук не исключил третьего «майдана» в стране после выборов президента Украины.