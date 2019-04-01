«Выборы без выбора»: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур в борьбе за пост президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины по итогам подсчёта более 50% протоколов. По предварительным данным, за него проголосовали более 30% избирателей. Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает пока 16,6%. Таким образом, 21 апреля на Украине состоится второй тур, который и определит исход кампании. В России отмечают, что Москва может не признать итоги выборов из-за многочисленных нарушений. В частности, в Госдуме отмечают что не смогли проголосовать граждане Украины, проживающие в России. Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв считает, что на Украине состоялись «выборы без выбора».

По итогам подсчёта более 53% протоколов шоумен Владимир Зеленский выигрывает в первом туре выборов президента Украины с 30,23% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны. Второе место занимает действующий глава государства Пётр Порошенко с 16,61% голосов. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,08%).

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%, после оглашения итогов ЦИК объявит о проведении второго тура, который должен состояться 21 апреля.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте украинской ЦИК, на выборы не пришли почти 11 млн человек. Общее число зарегистрированных избирателей составило 29 621 681 человек, при этом только 18 796 212 получили избирательные бюллетени на момент окончания голосования. По данным ведомства, итоговая явка составила 63,52%, наиболее активными по этому показателю стали Киев, а также Львовская и Волынская области. Отметим, что Зеленский побеждает в подавляющем числе регионов страны (20), тогда как Порошенко — лишь в трёх, а ещё в двух первенство у кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

В то же время украинский лидер пользуется поддержкой сограждан, проживающих за рубежом. Порошенко возглавляет рейтинги голосования в 53 из 72 стран, где расположен 101 заграничный избирательный участок. Он набирает свыше 38% голосов против 25% у Зеленского.

Кроме того, президент Украины победил на самом отдалённом избирательном участке — на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. В голосовании приняли участие 34 человека: 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда учёных. Как сообщила пресс-служба гражданской сети «Опора», за Порошенко проголосовали 19 человек.

Между тем украинское издание «Главред» рассказало о политическом портрете среднестатистического избирателя, отдавшего свой голос за действующего президента Украины.

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Как следует из данных Всеукраинского экзитпола, проведённого по заказу телеканала ТСН на выборах, чуть более трети своих голосов Порошенко получил от лиц пенсионного возраста (от 60 лет и старше) — 31,4%. Наряду с этим за него голосовала почти пятая часть украинцев в возрасте от 40 до 59 лет, а вот среди избирателей в возрасте от 18 до 29 лет Порошенко отдали голоса лишь 10,8%.

Спор о марионетках

В первые часы после завершения голосования на избирательных участках на Украине фавориты гонки Владимир Зеленский и Пётр Порошенко провели брифинги.

Действующий глава государства назвал своего оппонента Владимира Зеленского «марионеткой» бизнесмена Игоря Коломойского, которому принадлежит украинский телеканал «1+1». На этом канале выходит телешоу Зеленского «Вечерний квартал». Кроме того, 31 декабря 2018 года, за несколько минут до полуночи, в эфир вышло обращение шоумена, объявившего о намерении бороться за пост главы государства. В результате было сдвинуто традиционное новогоднее поздравление от президента Украины Петра Порошенко.

«Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса», — сказал Порошенко.

В свою очередь, шоумен заочно ответил оппоненту, упомянув о скандале с многомиллиардными хищениями в ГК «Укроборонпром». По словам Зеленского, он не является куклой или марионеткой какого-либо олигарха.

«Уважаемый гарант, так вы марионетка Свинарчука или Свинарчук — ваша», — сказал Зеленский.

41-летний политик также добавил, что готов к дебатам с любым оппонентом, в том числе с Порошенко.

Напомним, что в конце февраля журналисты украинского издания «Наши деньги» обнародовали расследование о фактах коррупции в государственном оборонном концерне. В материале указывалось на причастность к масштабным хищениям госсредств как главы «Укроборонпрома» Павла Букина, так и руководителей оборонных предприятий и представителей правоохранительных органов. В частности, речь идёт о занимавшем пост первого заместителя секретаря СНБО Олеге Гладковском (ранее носил фамилию Свинарчук), который, как отмечалось, имел давние дружеские отношения с Порошенко. При этом в коррупционных схемах также было замешано судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском», принадлежавшее главе государства до 2018 года.

«Выбирали из оттенков серого»

В России результаты президентских выборов в соседнем государстве могут не признать. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом», — цитирует парламентария ТАСС.

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На подобный шаг депутаты готовы пойти, поскольку Киев не предоставил право для волеизъявления жителям Донбасса, а также украинцам, проживающим на постоянной основе в РФ. Речь идёт примерно о 6 млн человек.

«Это уже основание для того, чтобы не признавать эти выборы легитимными для нас», — отметил Калашников.

В то же время он добавил, что такое решение не станет автоматическим отказом от сотрудничества с новыми украинскими властями, но только если не произойдёт переизбрания Порошенко.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачёв отметил, что на Украине состоялись «выборы без выбора», поскольку украинцам предлагалось выбирать из «пятидесяти оттенков серого».

«Для нас же никаких предпочтений в этих «оттенках серого» не было изначально. В «выборы без выбора» играть неинтересно. Ожидаемая болтовня политиков и «экспертов» на Украине и вне её про российское вмешательство носит скорее ритуальный характер — каждая европейская страна, если хочет придать серьёзность своим выборам, сегодня просто обязана сказать про козни Кремля», — написал сенатор в Facebook.