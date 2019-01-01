Зеленский заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

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Шоумен Владимир Зеленский намерен баллотироваться на пост президента Украины на предстоящих в марте 2019 года выборах. Об этом он заявил в новогоднем выпуске передачи «Вечерний квартал» на телеканале «1+1».

«Я иду в президенты. Все спрашивают: да или нет? Я говорю: да», — сказал он.

​Зеленский отметил, что у каждого жителя Украины есть три пути. По его словам, первый — жить как живёшь, второй — уехать за рубеж на заработки, и третий — который выбрал он.

«Третий путь — попробовать самому что-то изменить в стране», — пояснил артист.

Ране стало известно, что на Украине стартовала президентская избирательная кампания.

Как показал последний опубликованный опрос, возглавляющая партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

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