«Надеется на победу Зеленского»: что стоит за «пророссийской» риторикой украинского олигарха Игоря Коломойского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский, объявленный СК РФ в международный розыск, возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Петра Порошенко. По его словам, глава Украины создаёт «новые конфликтные ситуации» и «ничего русские там не сделали». Заявления бизнесмена прозвучали на фоне информационной кампании против Порошенко, развёрнутой телеканалом «1+1», принадлежащим Коломойскому. В эфире этого СМИ вышло несколько дискредитирующих президента материалов. Эксперты полагают, что украинский олигарх приложит все усилия к тому, чтобы помешать переизбранию действующего главы государства. По словам политологов, «пророссийские» высказывания Коломойского направлены исключительно на ослабление авторитета Порошенко.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ноябрьский инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, был спровоцирован руководством Украины. Об этом говорится в опубликованном на сайте информагентства УНИАН интервью Коломойского телеканалу BBC. Ранее британские журналисты обнародовали лишь незначительную часть беседы с бизнесменом, где отсутствовала его оценка случившегося в проливе между берегами Крыма и Тамани.

«Повлиять на избирателей»

«Мира мы не видим, и он не предстоит... Порошенко создаёт новые конфликтные ситуации, устраивает провокации, как в Керченском проливе, — цитирует УНИАН Коломойского. — И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен».

Как подчеркнул основатель промышленно-финансовой группы «Приват», результаты «противостояния» Петра Порошенко с Россией удручают: «Крым потерян, Донбасса нет, война бесконечна».

Ранее Коломойский уже обвинял Порошенко в сознательной провокации в Керченском проливе. Так, в декабре прошлого года в интервью журналисту Дмитрию Гордону предприниматель заявил, что президент отправил украинских военных моряков «в Керченский пролив погибать». Однако тогда Коломойский был настроен более критично по отношению к России, сравнив страну с хищным зверем.

«Не от него (Петра Порошенко. — RT) же зависело, начнут русские корабли шмалять по ним или нет. Но он знал, к кому моряков посылает: отправил их в клетку с тигром. Или ты не знаешь, что тигр кусается? Так сколько он положит ещё людей, для того чтобы остаться у власти?» — говорил тогда олигарх.

Также Коломойский подчеркнул, что считает войну на Донбассе гражданской, хотя и обвинил Россию в помощи ДНР и ЛНР.

Анализируя «потепление» риторики Коломойского по отношению к Москве, источник RT в украинской Радикальной партии предположил, что выступавший ранее с непримиримыми антироссийскими заявлениями предприниматель мог переосмыслить происходящее на Украине и теперь демонстрирует готовность к диалогу с РФ.

«Возможно, он понял, что нужно садиться за стол переговоров с Россией. Другого выхода у Украины нет. Кому выгодна война, показали последние громкие расследования. Мне кажется, он призывает людей подумать, кому они отдают свой голос», — подчеркнул собеседник RT.

При этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что высказывание украинского олигарха не стоит расценивать как реверанс в сторону нашей страны.

«Коломойский выступает против Порошенко и приводит аргументы, которые выглядят внешне как пророссийские, но на самом деле они направлены в первую очередь против действующего президента, — считает Жарихин. — Пётр Порошенко — противник Коломойского, потому что он национализировал его «ПриватБанк», однако и Россия для него также противник, ведь предприниматель утратил контроль и над своими активами в Крыму.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Коломойский, обвиняя Петра Порошенко в провокации в Керченском проливе, стремится ударить по рейтингу президента накануне запланированных на 31 марта выборов.

«Коломойский, который поддерживает Зеленского и частично Тимошенко, не хочет, чтобы Порошенко был переизбран на второй президентский срок. Подобного рода заявления могут повлиять на предвыборные предпочтения колеблющихся избирателей, — подчеркнул Безпалько. — Игорь Коломойский озвучивает очевидное, и дело вовсе не в пророссийской позиции: инцидент в Керченском проливе нужен был именно Петру Порошенко, он использовал моряков как жертву».

С Безпалько согласен и источник RT в «Народном фронте».

«Коломойский рассчитывает, что эти резкие заявления за несколько дней до выборов смогут повлиять на неопределившихся избирателей», — считает собеседник RT в партии Юлии Тимошенко.

Финишная прямая

Один из богатейших людей Украины, бывший глава Днепропетровской государственной администрации, Игорь Коломойский был объявлен Следственным комитетом России в международный розыск ещё в 2014 году. Ему инкриминировали организацию убийств, применение запрещённых средств и методов ведения войны, похищения людей и препятствование законной деятельности журналистов.

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Обвиняли Коломойского и в организации воевавших в Донбассе карательных батальонов и поддержке националистов из «Правого сектора». В 2015-м, после конфликта с Петром Порошенко, Коломойский ушёл с поста главы Днепропетровского региона, а в 2016 году украинское государство национализировало крупнейший актив олигарха — «Приватбанк».

Однако в собственности Коломойского осталось много других ресурсов, в том числе медиа-холдинг «1+1 Медиа», в который входят информационное агентство УНИАН и телеканал «1+1». Именно в его эфире с 2015 года регулярно появляется шоумен Владимир Зеленский в образе украинского президента Василия Голобородько. В минувшую Новогоднюю ночь Зеленский в прямом эфире «1+1» заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины и поздравил граждан с Новым 2019-м годом вместо Петра Порошенко. С тех пор СМИ и эксперты сразу стали ассоциировать нового кандидата с Коломойским.

Кроме того, собственную партию, которая идёт на осенние выборы в Верховную Раду, Зеленский назвал так же, как и телесериал на канале Коломойского, — «Слуга народа».

Украинский олигарх хотя и отвергает заявления о том, что именно он стоит за продвижением Зеленского на украинской политической арене, не скрывает, что оказывает определённую поддержку комику, более того — считает его наиболее подходящим кандидатом на пост главы украинского государства в данный момент.

Согласно опросу общественного мнения социологической группы «Рейтинг», опубликованному 28 марта, Владимир Зеленский лидирует среди кандидатов в президенты Украины. Его готовы поддержать 26,6% определившихся избирателей.

Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Второе место делят Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — у них по 17% голосов респондентов. Третье место — у экс-министра обороны Анатолия Гриценко с 9,8%. Замыкает четвёрку лидеров кандидат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко с уровнем поддержки в 9,5% голосов.

Как отмечают эксперты, наиболее выгодным сценарием для Коломойского был бы обвал рейтинга Порошенко до таких значений, чтобы он вообще не вышел во второй тур. 14 марта в интервью Гордону Коломойский заявил, что «не видит Порошенко во втором туре».

«Он надеется на победу Зеленского, в крайнем случае — Тимошенко. Для Коломойского важно, чтобы Порошенко не победил», — заявил в разговоре с RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Обострённые отношения

За несколько дней до президентских выборов противостояние Коломойского и Порошенко обострилось. 26 марта глава фракции Блока Петра Порошенко в парламенте Артур Герасимов заявил, что президент подаёт в суд на принадлежащий олигарху телеканал «1+1» за «систематическую ложь в особо крупных размерах». Ранее в вышедшей на канале программе «Украинские сенсации. 50 оттенков Порошенко» главу государства открыто обвинили в коррупции и в причастности к убийству собственного брата Михаила.

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Как рассказал RT источник в партии «Батькивщина», Порошенко и Коломойскому не удалось договориться по ряду вопросов, что привело к обострению их конфликта.

«Поэтому телеканал «1+1» и избрал антипрезидентскую риторику, — отмечает собеседник RT. — Сейчас Коломойский говорит правду — корабли в Керченский пролив действительно не нужно было отправлять, а факты коррупции в окружении президента доказаны».

Кроме того, 27 марта на «1+1» началась трансляция нового сезона «Слуги народа», в котором главными антагонистами героя Владимира Зеленского — Василия Голобородько — являются персонажи, визуально напоминающие Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Они поочерёдно возглавляют Украину и доводят страну до неофашистского переворота и распада. После этого к власти в Киеве под давлением Запада приходит Голобородько.

Как отмечают эксперты, явная прозападная риторика присутствует как в новых эпизодах сериала, так и в заявлениях Коломойского, который в интервью BBC прямо обвинил своего оппонента в том, что тот «торгует с Путиным», и призвал Запад не «закрывать глаза» на то, «каким злом для Украины является Порошенко».

«Нет никаких оснований полагать, чтобы Коломойский искал дружбы с Россией», — отмечает Михаил Погребинский.

Эксперт также считает, что украинский олигарх прежде всего нацелен на то, чтобы подорвать позиции Петра Порошенко. Однако, Погребинский допустил, что после выборов, в случае победы Владимира Зеленского, курс Киева в отношении Москвы «возможно, будет скорректирован».