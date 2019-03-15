«Однобокая политика»: ЕС ввёл санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе
- Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» (слева) и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
- РИА Новости
- © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Европейский союз продлил на полгода (до 15 сентября 2019 года) действие индивидуальных санкций против россиян, включив в чёрный список ещё восемь граждан РФ. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
Отмечается, что санкции были расширены из-за инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в российские территориальные воды. Сотрудники погранслужбы ФСБ были вынуждены применить силу: суда, на которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ, были задержаны.
Впоследствии выяснилось, что украинские военные сознательно пошли на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив. В настоящее время граждане Украины находятся под стражей в России. В Москве неоднократно подчёркивали, что произошедшее было провокацией со стороны Киева.
«Эти новые списки были приняты советом в ответ на эскалацию в Керченском проливе и Азовском море, а также на нарушение международного права Россией, которая использовала военную силу без каких-либо оснований», — говорится в пресс-релизе.
Согласно документу, ЕС включил в чёрный список начальника погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергея Станкевича, командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, замглавы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрея Шеина, командира корабля «Дон» Алексея Саляева, начальника службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму Алексея Шатохина, командира сторожевого корабля «Изумруд» Андрея Шипицина, руководителя службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслана Ромашкина, командира малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергея Щербакова и начальника службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму Алексея Шатохина.
Теперь санкции в виде запрета на поездки и замораживания активов распространяются на 170 человек и 44 юридических лица. При этом из списка был исключён один погибший — глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он был убит 31 августа 2018 года в результате теракта в одном из кафе Донецка.
«Однобокая политика со стороны ЕС»
Европейский союз продолжает деструктивную политику, вбивая клинья в отношения с Россией, которая остаётся стратегическим партнёром для ЕС, считает депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.
«ЕС продолжает плясать под дудку США: если Соединённые Штаты вводят санкции, то они тут же готовят какие-то свои ограничения, подыгрывая Вашингтону. При этом американская позиция заключается в том, чтобы продолжать процесс отдаления. Что касается новых санкций, никакого влияния на этих людей они не окажут. Когда мы говорим о Керченском проливе, с точки зрения норм международного права и безопасности нашей страны всё было сделано абсолютно правильно», — подчеркнул Ганжара.
Депутат также рассказал о встрече с президентом ассоциации «Франко-российский диалог», бывшим министром транспорта Франции Тьерри Мариани, который сейчас находится в Крыму.
«По его заверениям, в Европарламенте хватает людей, готовых способствовать благоприятным изменениям. Французские делегаты, в частности, рассказали, что многие государства, в том числе Франция и Италия, давно бы отменили санкции. Но, к сожалению, сегодня ЕС создал такой бюрократический механизм, который не позволяет им повлиять на ситуацию. Европейские партнёры уверены, что время работает в нашу пользу и достичь единства и консенсуса в вопросе продления антироссийских санкций с каждым разом всё сложнее», — заметил Ганжара в беседе с RT.
В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик полагает, что если бы подобный инцидент произошёл, например, у берегов Бельгии, европейские военные действовали бы гораздо жёстче. По его мнению они не стали бы применять тактику, которую использовали российские пограничники, стремившиеся вытеснить нарушителей в нейтральные воды.
«Как можно охарактеризовать политиков, которые наказывают тех, кто предотвратил международный конфликт, кто не допустил нарушения международного законодательства? Фарисеи — у меня нет другого слова. Ведь наши пограничники, наши военные сделали всё, чтобы провокация ВМС Украины так и осталась идеей в воспалённом воображении украинских националистов», — заметил парламентарий.
При этом он отметил, что в Европе всё больше политиков заявляют о необходимости налаживания связей с Россией.
«Антироссийскую риторику в уста европейских политиков вкладывают их заокеанские коллеги. Поэтому каких-то ослаблений санкций или существенных изменений в риторике я не жду. Тем не менее всё больше официальных европейских политиков заявляют о необходимости снятия санкций с нашей страны. Это вселяет уверенность, что ситуация рано или поздно изменится», — подчеркнул Белик в разговоре с RT.