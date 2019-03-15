«Однобокая политика»: ЕС ввёл санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз включил восемь россиян в санкционный список из-за инцидента, который произошёл в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля Украины устроили провокацию в территориальных водах России и были задержаны погранслужбой ФСБ. Как отметили в Госдуме, Брюссель поступает лицемерно. По словам депутата ГД от Севастополя Дмитрия Белика, ЕС отказывается признавать, что российские пограничники предотвратили вооружённый конфликт, который пытался развязать Киев.

Европейский союз продлил на полгода (до 15 сентября 2019 года) действие индивидуальных санкций против россиян, включив в чёрный список ещё восемь граждан РФ. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что санкции были расширены из-за инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в российские территориальные воды. Сотрудники погранслужбы ФСБ были вынуждены применить силу: суда, на которых находились 22 моряка и два сотрудника СБУ, были задержаны.

Впоследствии выяснилось, что украинские военные сознательно пошли на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив. В настоящее время граждане Украины находятся под стражей в России. В Москве неоднократно подчёркивали, что произошедшее было провокацией со стороны Киева.

«Эти новые списки были приняты советом в ответ на эскалацию в Керченском проливе и Азовском море, а также на нарушение международного права Россией, которая использовала военную силу без каких-либо оснований», — говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, ЕС включил в чёрный список начальника погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергея Станкевича, командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, замглавы погранслужбы ФСБ по Крыму Андрея Шеина, командира корабля «Дон» Алексея Саляева, начальника службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму Алексея Шатохина, командира сторожевого корабля «Изумруд» Андрея Шипицина, руководителя службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслана Ромашкина, командира малого противолодочного корабля «Суздалец» Сергея Щербакова и начальника службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму Алексея Шатохина.

Теперь санкции в виде запрета на поездки и замораживания активов распространяются на 170 человек и 44 юридических лица. При этом из списка был исключён один погибший — глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он был убит 31 августа 2018 года в результате теракта в одном из кафе Донецка.

«Однобокая политика со стороны ЕС»

Европейский союз продолжает деструктивную политику, вбивая клинья в отношения с Россией, которая остаётся стратегическим партнёром для ЕС, считает депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

«ЕС продолжает плясать под дудку США: если Соединённые Штаты вводят санкции, то они тут же готовят какие-то свои ограничения, подыгрывая Вашингтону. При этом американская позиция заключается в том, чтобы продолжать процесс отдаления. Что касается новых санкций, никакого влияния на этих людей они не окажут. Когда мы говорим о Керченском проливе, с точки зрения норм международного права и безопасности нашей страны всё было сделано абсолютно правильно», — подчеркнул Ганжара.

Депутат также рассказал о встрече с президентом ассоциации «Франко-российский диалог», бывшим министром транспорта Франции Тьерри Мариани, который сейчас находится в Крыму.

«По его заверениям, в Европарламенте хватает людей, готовых способствовать благоприятным изменениям. Французские делегаты, в частности, рассказали, что многие государства, в том числе Франция и Италия, давно бы отменили санкции. Но, к сожалению, сегодня ЕС создал такой бюрократический механизм, который не позволяет им повлиять на ситуацию. Европейские партнёры уверены, что время работает в нашу пользу и достичь единства и консенсуса в вопросе продления антироссийских санкций с каждым разом всё сложнее», — заметил Ганжара в беседе с RT.

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В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик полагает, что если бы подобный инцидент произошёл, например, у берегов Бельгии, европейские военные действовали бы гораздо жёстче. По его мнению они не стали бы применять тактику, которую использовали российские пограничники, стремившиеся вытеснить нарушителей в нейтральные воды.

«Как можно охарактеризовать политиков, которые наказывают тех, кто предотвратил международный конфликт, кто не допустил нарушения международного законодательства? Фарисеи — у меня нет другого слова. Ведь наши пограничники, наши военные сделали всё, чтобы провокация ВМС Украины так и осталась идеей в воспалённом воображении украинских националистов», — заметил парламентарий.

При этом он отметил, что в Европе всё больше политиков заявляют о необходимости налаживания связей с Россией.

«Антироссийскую риторику в уста европейских политиков вкладывают их заокеанские коллеги. Поэтому каких-то ослаблений санкций или существенных изменений в риторике я не жду. Тем не менее всё больше официальных европейских политиков заявляют о необходимости снятия санкций с нашей страны. Это вселяет уверенность, что ситуация рано или поздно изменится», — подчеркнул Белик в разговоре с RT.