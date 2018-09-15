«Есть понимание, кто это сделал»: в ДНР заявили о причастности СБУ и западных спецслужб к убийству Захарченко

Теракт в Донецке, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко, был совершён при участии 5-го департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом заявил врио главы самопровозглашённой республики Денис Пушилин. Он также отметил, что при анализе взрывного устройства было выявлено применение «высоких технологий», которые ранее не использовались СБУ. По словам Пушилина, это свидетельствует о причастности к убийству западных спецслужб.

Убийство главы ДНР Александра Захарченко было совершено при участии украинской контрразведки и при содействии западных спецслужб. Об этом заявил временно исполняющий обязанности лидера самопровозглашённой республики Денис Пушилин.

«На данный момент нашими правоохранительными органами проведены следственные мероприятия. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт совершён при участии 5-го департамента контрразведки СБУ», — сообщил журналистам Пушилин.

«В результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применявшиеся ранее СБУ. Это даёт понимание, что данный теракт совершён при содействии западных спецслужб», — добавил врио главы ДНР.

По его словам, в ходе расследования убийства Захарченко и его телохранителя был задержан сотрудник Службы безопасности Украины, подозреваемый в совершении теракта. Пушилин отметил, что задержанный уже дал показания — «дал полную раскладку». Согласно полученным данным, разработкой и реализацией этого преступления занимался 5-й департамент контрразведки СБУ.

Пушилин добавил, что в связи со сложностью расследования и резонансом, который вызвал теракт, власти ДНР обратились к руководству Российской Федерации с просьбой об оказании всесторонней помощи и поддержки. Он подчеркнул, что такая помощь оказывается.

«Надеюсь, что все виновные будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Также обращаюсь к международным организациям выступить с осуждением данного теракта со стороны Украины, а также тех, кто был сопричастен», — заявил Пушилин.

Информацию о работающих в республике российских следователях накануне в ходе брифинга подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что российские эксперты-криминалисты оказывают содействие в расследовании теракта и находятся на территории ДНР по приглашению её властей.

В СБУ, в свою очередь, выдвинули предположение, что гибель Александра Захарченко могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в ДНР, а также не исключили причастности к убийству российских спецслужб.

Попытка развалить государство

По словам доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, окончательные выводы о причастности тех или иных сил к убийству Александра Захарченко можно будет сделать лишь по итогам расследования. Однако использование при совершении теракта технологий, которые ранее не применялись СБУ, действительно может указывать на участие в теракте западных спецслужб.

«Вполне возможно, что будут и более прямые свидетельства. Имеет смысл дождаться итогов расследования, но исключать, наверное, ничего нельзя», — отметил эксперт.

Собеседник RT напомнил, что, согласно украинской позиции, ДНР представляет из себя «бандитское» государство. В связи с этим убийство Захарченко могло быть связано с попыткой спровоцировать внутреннюю борьбу за власть и даже распад республики.

«Эту точку зрения мы и наблюдаем за этим терактом. Отношение к ДНР как к «бандитскому» государству, которое можно развалить, убив лидера, и решить таким образом проблему... Однако сами похороны Захарченко показали, что этот вариант исключён и ситуация как раз противоположная: ДНР — достаточно устойчивое образование со своими ценностями, со способностью эти ценности отстаивать», — подчеркнул Коктыш.

Также по теме «Под эгидой ОБСЕ»: согласится ли Запад на проведение международного расследования убийства Захарченко Российская делегация в контактной группе по урегулированию в Донбассе потребовала провести международное расследование убийства главы...

При этом он отметил, что отсутствие реакции Запада на убийство лидера Донецкой народной республики — это очередной пример двойных стандартов. Так, западные страны формально выступают за Минские соглашения, однако спокойно позволяют Украине саботировать и вольно интерпретировать эти договорённости.

«С одной стороны, ДНР и ЛНР являются подписантами минских договорённостей. А с другой стороны, Западу было бы гораздо комфортнее, если бы этих самопровозглашённых республик не было. Здесь в полной мере просматриваются те самые двойные стандарты», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политический аналитик, историк и журналист Владимир Корнилов в беседе с RT заявил, что ОБСЕ традиционно «закрывает глаза» на противоправные действия Украины в Донбассе.

«Взрыв произошёл буквально в 180 метрах от гостиницы, где живут представители ОБСЕ. Потом некоторых видели на месте взрыва, но никакой фиксации событий, по сути дела, не произошло. Хотя, конечно, на такие события ОБСЕ должна была как-то отреагировать», — сказал аналитик.

Комментируя последние заявления Пушилина, эксперт усомнился в том, что западные спецслужбы сами организовали это покушение, однако указал на серьёзное влияние, которое имеет Центральное разведывательное управление США на СБУ. В частности, инструкторы ЦРУ занимаются подготовкой диверсионной деятельности сотрудников СБУ.

«Надеюсь, правда будет установлена благодаря действиям российских спецслужб, но Америке и Западу разбираться не надо. Они и так прекрасно знают, кто всё это организовал... Они только за такую диверсионную деятельность Украины и, конечно, сделают вид, что не заметили этого события», — подчеркнул Корнилов.

По его словам, целью убийства Александра Захарченко было устранение харизматичного лидера ДНР и попытка дестабилизировать республику. Эксперт отметил, что грядущие выборы нового главы ДНР привносят дополнительные трудности в управление республикой.

«Тем не менее пока там всё спокойно. Судя по заявлениям нынешних лидеров ДНР, ситуация под контролем, армия приведена в полную боевую готовность. То есть полностью осуществить свой план и вызвать сумятицу в рядах представителей ДНР Украине не удалось», — подытожил Корнилов.

Напомним, что в ходе заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 5 сентября российская делегация потребовала провести международное расследование убийства Александра Захарченко.

«Мы настаиваем, чтобы это расследование было максимально открытым и объективным, и предложили организовать процесс наблюдения и контроля за расследованием этого преступления на базе контактной группы под эгидой ОБСЕ», — заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Тогда спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик пообещал в ближайшее время поднять этот вопрос. В свою очередь, делегация ДНР выступила с инициативой дополнить действующее соглашение о перемирии пунктом о запрете диверсионной и террористической деятельности. Этот пакет дополнительных мер поддержала российская сторона.

Следующее заседание трёхсторонней контактной группы в Минске намечено на 19 сентября.