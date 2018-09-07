«Продолжить курс Захарченко»: в ДНР назначен новый врио главы республики

Народный совет ДНР назначил временно исполняющим обязанности главы самопровозглашённой республики Дениса Пушилина. Такое решение было принято подавляющим большинством голосов в ходе пленарного заседания парламента. Также депутаты выступили за проведение внеочередных выборов главы ДНР и парламента республики 11 ноября 2018 года. По словам Пушилина, власти ДНР продолжат двигаться курсом, который был заложен во время правления погибшего лидера республики Александра Захарченко.

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашённой Донецкой народной республики назначен председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. За принятие этого решения подавляющим большинством голосов проголосовали парламентарии республики.

В ходе пленарного заседания в Донецке Народный совет ДНР принял постановление о досрочном прекращении полномочий главы ДНР Александра Захарченко в связи с его смертью, после чего врио главы республики был избран Денис Пушилин.

Депутаты также приняли решение назначить внеочередные выборы главы ДНР и парламента республики на 11 ноября 2018 года.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством руководители всех министерств Донецкой народной республики перешли в статус исполняющих обязанности.

По итогам заседания врио главы республики Денис Пушилин обозначил вектор дальнейшего развития ДНР, отметив, что власти намерены сохранить выбранный Александром Захарченко политический курс.

«Хотелось бы поблагодарить депутатов, которые позволили сегодня своим голосованием сохранить нормы Конституции. А это, в свою очередь, позволяет нам поддержать и продолжить курс Александра Владимировича и, конечно же, приложить все усилия для того, чтобы все мечты и задачи, определённые им, были реализованы. Хочется сделать жителей Донбасса счастливыми», — заявил Пушилин.

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Отметим, что задача назначить врио главы ДНР была возложена на Народный совет Генпрокуратурой республики. В направленном в парламент письме и.о. генпрокурора Андрей Спивак пояснил, что назначение врио главы ДНР Дмитрия Трапезникова после гибели Александра Захарченко противоречит Конституции республики.

Согласно закону в случае досрочного прекращения полномочий главы ДНР по той или иной причине его врио должен стать первый зампред Совета министров, однако, как рассказал RT военный корреспондент Сергей Белоус, который присутствовал на заседании Народного совета ДНР, такой должности в правительстве Захарченко просто не было.

«Депутатам предстояло решить одну из правовых коллизий, которая сложилась в республике. Согласно Конституции при преждевременном уходе главы или его смерти врио должен быть первый вице-премьер. Покойный Александр Захарченко подписал указы о назначении трёх вице-премьеров, но ни один из них не был первым по закону», — рассказал Белоус.

В связи со сложившейся ситуацией Генпрокуратура ДНР назвала Народный совет единственным легитимным органом власти и возложила на него обязанности назначить врио главы ДНР, сформировать Совет министров и ЦИК, а также создать все условия для проведения внеочередных выборов.

По словам собеседника RT, заседание Народного совета проходило при полном кворуме (98 депутатов) и большая часть решений была принята единогласно. Однако при голосовании за назначение Дениса Пушилина врио главы ДНР несколько человек воздержались.

Белоус добавил, что, по имеющимся данным, в грядущих выборах главы республики намерены участвовать Пушилин, лидер партии «Новороссия» Павел Губарев и бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский. Ожидается также появление других кандидатов.

Кроме того, согласно инсайдерской информации, значительная часть действующих министров после выборов, скорее всего, сохранит свой статус, однако министр доходов и сборов Александр Тимофеев, скорее всего, покинет свой пост.

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«Для сохранения безопасности и спокойствия в республике»

Абсолютно законными назвала принятые на пятничном заседании парламента решения и.о. министра юстиции ДНР Елена Радомская.

«Сегодня на заседании принято очень важное для республики и народа решение — назначен врио главы ДНР Денис Пушилин. Это всё было произведено абсолютно законно и конституционно, а соответственно, сделано на благо жителей ДНР», — заявила Радомская.

Решение Народного совета о назначении врио главы республики Дениса Пушилина поддержали Министерство госбезопасности и Министерство внутренних дел ДНР. В силовых ведомствах отметили, что они продолжают работать в усиленном режиме и готовы к отражению всех возможных угроз.

В свою очередь, и.о. министра строительства и ЖКХ республики Сергей Наумец констатировал, что власти будут исполнять принятые парламентом решения. Он отметил, что все представители исполнительной власти в полной мере справляются с возложенными на них обязанностями.

«Считаю правильным принятое сегодня решение, легитимным. Согласен с ним целиком. Решение принято для объединения всех сил в единый фронт и сохранения безопасности и спокойствия в республике», — заявил депутат Народного совета и командир батальона спецназа республики Андрей Борисов (позывной «Чечен»).

Он добавил, что убийство Александра Захарченко не повлияет на боеспособность армии ДНР. Вместе с тем замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ продолжают сосредоточивать силы на южном направлении. В ходе брифинга он сообщил, что, согласно полученным разведданным, в район населённого пункта Великая Новосёлка стягиваются подразделения реактивной, ствольной и самоходной артиллерии.

«Провокаций будет достаточно много»

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал RT, что изначально выборы в донбасских республиках планировалось перенести на более позднее время, однако убийство Захарченко серьёзно усугубило ситуацию.

«Реализация Минских соглашений очень сильно тормозилась, и была надежда, что после завершения в марте 2019 года президентской избирательной кампании на Украине всё-таки будут какие-то подвижки. Но, как показала практика, наоборот, в преддверии этого события ситуация ухудшается», — заявил эксперт.

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Собеседник RT отметил, что в настоящий момент происходит формирование полноценных вооружённых групп ВСУ в направлении Мариуполя и отвлекающих групп в направлении Донецка. Абзалов связал эскалацию ситуации с несколькими внешнеполитическими факторами, включая обострение отношений Москвы и Лондона, напряжённую обстановку в сирийском Идлибе и даже предстоящие в ноябре промежуточные выборы в США.

«На фоне всего вышеперечисленного окно до ноября очень и очень опасное с точки зрения возможных провокаций. Пока что полноценное военное наступление очень маловероятно ввиду того, что это будет достаточно сложно сделать. Но проекты типа отсечения ДНР от морского побережья и проход до границ, например, по так называемому южному коридору — такого типа провокации вполне возможны», — отметил Абзалов.

Он добавил, что украинская сторона, скорее всего, будет вести обстрелы территории ДНР, пытаясь спровоцировать ответный огонь. При этом эксперт связал это не столько с выборами в республике, сколько с внутриполитической ситуацией на Украине и общемировой конъюнктурой.

«Порошенко будет отыгрывать роль достаточно сильного радикала, и на этом фоне провокация на Донецком направлении может быть очень перспективна», — констатировал эксперт.

Политолог отметил, что на фоне непризнания Киевом выборов в донецких республиках украинские власти могут активизировать провокационные обстрелы непосредственно в период избирательной кампании, чтобы дискредитировать позиции властей ДНР.

«Даже если пройдут избирательные кампании, необходимо будет минимизировать явку, показать, что вышли несколько тысяч «под дулами автоматов». Для этого необходимо осуществлять какие-то военные действия. К этому времени необходимо проработать информационное поле. Скорее всего, Киев и будет этим заниматься», — заявил Абзалов.

Вместе с тем он добавил, что в среднесрочной перспективе ситуация может несколько стабилизироваться, однако до ноября «провокаций будет достаточно много».