«Правду знают только несколько человек»: как в Киеве отреагировали на убийство Александра Захарченко

Глава СБУ Василий Грицак утверждает, что украинские спецслужбы не имеют отношения к гибели главы ДНР Александра Захарченко. В свою очередь, собеседники RT в СБУ, администрации президента Украины и ВСУ называют несколько возможных причин произошедшего. Вместе с тем в Донбассе заявляют о подготовке ВСУ к масштабному наступлению и готовятся к серьёзному обострению обстановки. При этом социологи предупреждают, что такое развитие событий может крайне негативно сказаться на рейтинге президента Петра Порошенко.

Украинской диверсионной группы в Донецке не было, заявил глава СБУ Василий Грицак 1 сентября, комментируя перед журналистами информацию о задержании украинцев, предположительно причастных к теракту в Донецке. Он также добавил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

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«У нас есть данные, что в Донецке введён комендантский час с 23:00, у нас есть данные о зачистке, о закрытии границы, у нас есть данные о том, что хватают на улице людей, которые не нравятся по каким-то соображениям... Но у нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство», — заявил Грицак.

Напомним, и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников сообщил, что по подозрению в причастности к убийству задержаны несколько человек, которые на допросе сообщили следствию об участии в покушении на Захарченко украинской стороны.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал убийство главы Донецкой народной республики провокацией, направленной против мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Провокация Украины, она явно направлена на срыв выполнения минских договорённостей», — цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС. Впрочем, как отметил Лавров, эти договорённости и так не выполнялись киевскими властями.

Как заявил собеседник RT в СБУ, информацию о возможной причастности украинских силовиков к покушению на главу ДНР Александра Захарченко, если такие данные есть, знает всего несколько человек.

«Информация о проведении подобных операций никогда не озвучивается, правду можно будет узнать спустя несколько месяцев или лет. Естественно, что украинские силовики очень внимательно следят за ситуацией на неподконтрольных территориях, но СБУ узнала об убийстве Захарченко сразу же после того, как оно произошло», — пояснил собеседник RT.

Разнообразие украинских версий

Единой версии о том, кто убил Александра Захарченко, на Украине нет. После отрицания причастности ВСУ к гибели лидера народной республики Василий Грицак главной версией случившегося назвал якобы «внутренние разборки», а гибель Захарченко счёл «прогнозированной».

Василий Грицак

© GENYA SAVILOV / AFP

«Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели», — считает Грицак.

При этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своём Twitter написала, что «мегабыстрая реакция МИД РФ» на убийство Александра Захарченко якобы свидетельствует «о попытках РФ прикрыть марионеток».

В свою очередь, собеседник RT в администрации президента Украины обратил внимание на тот факт, что Александр Захарченко выступал против интеграции ДНР в состав Украины.

По его словам, «переговоры о прекращении боевых действий на востоке страны и о возвращении Донбасса в состав Украины идут в усиленном режиме» и в участии в них Александра Захарченко якобы «не было необходимости».

Однако представитель ВСУ в беседе с RT подчеркнул, что Киев, напротив, активно ведёт переговоры с Донбассом по ряду вопросов.

«Мы регулярно проводим переговоры с представителями ДНР об обменах заложниками, о перемирии и по другим вопросам. Александр Захарченко — адекватный руководитель, которого уважали и в ДНР, и в России. Убивать его необходимости точно не было. Это всё рассказы исключительно для украинских читателей», — говорит он.

«Это только на Украине придумывают истории и делают громкие заявления, чтобы отвлечь внимание от очередных коррупционных скандалов внутри страны. В других странах в этом нет необходимости. И потом, Захарченко не является культовой личностью в России, поэтому необходимости его убивать по такой странной причине, как мне кажется, нет», — заявил в разговоре с RT источник в партии «Батькивщина».

РИА Новости

В свою очередь, жители республики не исключают того варианта, что убийство Захарченко было совершено с целью спровоцировать вооружённые силы ДНР на срыв перемирия. Кроме того, в оперативном командовании самопровозглашённой республики считают, что наступление ВСУ в Донбассе может начаться 14 сентября.

«По имеющейся у нас информации, украинская сторона пыталась вчера пролётом вертолётов и самолётов вдоль линии боевого соприкосновения спровоцировать наши вооружённые силы на срыв перемирия», — заявил министр обороны ДНР Владимир Кононов.

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Наступление вполне реально, считает житель Горловки Егор Стадников (фамилия изменения по просьбе героя материала. — RT). «Обстановка на линии разграничения накаляется, поэтому мы всерьёз опасаемся начала масштабных военных действий. С нашей стороны подготовка к возможному обострению ситуации уже началась», — рассказал он.

Однако, по мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, если в предвыборных целях Порошенко и попытается начать какое-то наступление в Донбассе, то это будут скорее локальные столкновения.

«Начав полномасштабную войну, он (Порошенко. — RT) рискует её быстро, буквально в считаные недели, проиграть вместе с остатками своего авторитета. А вот постоянные столкновения достаточно высокой интенсивности для него интересны. Это позволит ему говорить, что в Донбассе идёт полным ходом война, на Украину наступают, надо защищаться и в это время президента обижать нельзя, а можно только поддерживать», — сказал Ищенко в интервью RT.

В то же время закрытые социологические исследования показывают, что большинство украинцев хотят прекратить войну на востоке страны и даже готовы отказаться от возврата Донбасса, рассказал RT источник в Киевском международном институте социологии.

«Масштабное наступление на Донбасс может привести к падению рейтинга президента, а также жёсткой критике со стороны западных партнёров Украины. Остаётся надеяться, что ЕС и США отговорят руководство страны от такого опрометчивого шага», — выразил надежду собеседник RT.