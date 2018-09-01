Лавров после убийства Захарченко заявил о невозможности проведения встречи в нормандском формате
- РИА Новости
«В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнёры. Это серьёзная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся», — цитирует его РИА Новости.
Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в центре Донецка. В республике объявлен трёхдневный траур.
Позднее советник главы ДНР Александр Казаков заявил, что убийство Захарченко организовали Силы специальных операций Украины.