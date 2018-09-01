Советник главы ДНР рассказал об организаторах убийства Захарченко
- Reuters
«Мы уже знаем инициатора — это Силы специальных операций. Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — цитирует РИА Новости Казакова.
Он также уточнил, что задержанные дали признательные показания.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. В республике объявлен трёхдневный траур.
Ранее стала известна личность второго погибшего при взрыве.