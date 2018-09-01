«Стоит ждать обострения обстановки»: как гибель Александра Захарченко может повлиять на ситуацию в Донбассе

В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Он был убит в результате взрыва в кафе «Сепар». Весной 2014 года Захарченко стал одним из лидеров протестного движения на юго-востоке Украины, а позднее возглавил самопровозглашённую республику. За последние четыре года политик пережил несколько покушений, но, несмотря на это, продолжал выступать за мирное урегулирование противостояния и активно участвовал в минском процессе. По мнению экспертов, убийство Захарченко может привести к эскалации конфликта в Донбассе и провокациям ВСУ на линии соприкосновения.

Вечером 31 августа в Донецке после взрыва бомбы в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. 42-летний политик вошёл в историю как один из основателей протестного движения на юго-востоке Украины. В Москве уверены, что за убийством руководителя непризнанной республики, как и других лидеров ополчения, стоят киевские власти.

Соболезнования родственникам выразил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что погибший был «народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса».

«Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени», — заявил Владимир Путин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что гибель Захарченко является частью политики Киева по борьбе с инакомыслием. По её словам, вместо выполнения Минских соглашений «киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе».

От электромеханика до лидера ополчения

Александр Захарченко родился в Донецке 26 июня 1976 года в семье шахтёра. После окончания средней школы №4 он поступил в техникум промышленной автоматики. Трудовая деятельность будущего лидера ополчения началась с работы на шахте горным электромехаником. Затем он поступил в Донецкий юридический институт МВД.

Высшее образование Захарченко так и не получил. В 2000-х годах он стал заниматься бизнесом, а в 2010 году — общественной деятельностью, возглавив филиал харьковской организации «Оплот» (помогала ветеранам, следила за состоянием памятников, посвящённых Великой Отечественной войне).

В конце 2013 года он влился в ряды «антимайдана». После госпереворота в Киеве стал одним из организаторов протестного движения на юго-востоке страны. 16 апреля 2014 года Захарченко вместе с группой вооружённых людей захватил здание Донецкой областной государственной администрации.

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В официальной биографии Захарченко говорится, что он решил взять в руки оружие «после того, как Донбасс в очередной раз не был услышан». Его главной задачей стало «возвращение жителям Донбасса возможности самим определять своё будущее, государственное устройство, решать, в какой стране им жить, на каком языке разговаривать».

После референдума о независимости ДНР (11 мая 2014 года) Захарченко командовал небольшим подразделением «Оплот», занимал должности коменданта Донецка и замминистра внутренних дел. 8 августа по решению Верховного совета он сменил Александра Бородая на посту руководителя народной республики. На прошедших 2 ноября выборах главы ДНР Захарченко получил 77,51% голосов.

Политик принял участие в боях за Донецкий аэропорт (декабрь 2014-го — январь 2015-го) и Дебальцево (февраль 2015-го). За проявленную отвагу был награждён орденом Доблести I степени, звездой Героя ДНР, двумя Георгиевскими крестами.

За время конфликта на Захарченко несколько раз покушались. В августе 2016 года возле его дома было обезврежено взрывное устройство. В мае 2017 года две бомбы взорвались на пути следования его автомобиля к мемориальному комплексу «Саур-Могила». Также глава ДНР неоднократно получал ранения. Наиболее серьёзное, в лодыжку, он получил в феврале 2015 года в Дебальцеве.

Александр Захарченко держит украинский флаг после штурма Донецкого аэропорта в январе 2015 года

© Кадр: видео YouTube / Донецкое агентство новостей

СБУ Украины объявила Захарченко в розыск, обвинив в «создании террористической группы или террористической организации». Киевские власти называли лидера ополчения одним из главарей «боевиков».

Между тем Захарченко достаточно корректно относился к украинским силовикам. В январе 2015 года после завершения штурма Донецкого аэропорта он предложил президенту Петру Порошенко забрать украинское знамя.

«Порошенко, забирайте это знамя, это знамя тех людей, которые отдали свои жизни за ваши нечеловеческие амбиции. Привезите это знамя тем матерям, чьи сыновья погибли сегодня, вчера и позавчера в аэропорту. Я думаю, что они заслужили, чтобы их укрыли тем флагом, за который они умирали», — сказал Захарченко.

«Был реальным лидером»

После окончания активной фазы боёв усилия главы ДНР были направлены на экономическое восстановление республики и реформу вооружённых сил. В условиях экономической блокады со стороны Украины Захарченко стремился установить максимально тесные торговые отношения с Россией.

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко сообщил в беседе с RT, что Александр Захарченко пользовался большим доверием жителей ДНР и боевых товарищей. По его словам, «он был чутким и отзывчивым человеком и поэтому был любим народом».

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«Во время боевых действий его позывным был «Батя». Для тех бойцов, которыми он командовал, Захарченко действительно был отцом: он умел найти подход к каждому человеку, мог найти в трудных ситуациях такое решение, которые устроило бы всех. Со времени избрания в 2014 году он вместе с республикой прошёл огромные испытания, и ДНР выстояла и развивалась как суверенное государство. Захарченко действительно был народным лидером», — сказал Руденко.

Бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал в интервью RT, что Захарченко был «хорошим и харизматичным» человеком.

«Он умер как мужчина. Я о нём искренне скорблю. Александр — мой преемник на посту руководителя Донецкой народной республики, я в значительной степени обеспечил его назначение на этот пост. И никогда не был в нём разочарован, несмотря на то что правительство республики в какие-то моменты совершало ошибки», — пояснил Бородай.

Также экс-глава народной республики отметил вклад Захарченко в развитие движения ополчения. Бородай считает, что погибший политик «сделал многое и был реальным лидером — и для своих солдат, и для населения республики».

«Он многое сделал, фактически вёл республику вперёд в течение последних сложных лет. И когда ему предъявляют какие-то претензии, нужно понимать, что такое руководство — это крайне сложная работа и трудности на этом поприще неизбежны», — сказал экс-глава ДНР.

Александр Захарченко на военном параде в Донецке, посвящённом 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

© Сергей Аверин / РИА Новости

В свою очередь, директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил в беседе с RT, что благодаря Захарченко Донецкая республика смогла выжить в тяжелейших условиях.

«С построением жизни ДНР он справился — республика состоялась, пусть и как квазинезависимое государство. И в этом его колоссальная заслуга, хотя добиться стопроцентной безопасности Захарченко так и не смог — многие его соратники ушли из жизни», — констатировал Данилин.

Эксперт подчеркнул, что гибель Захарченко — это серьёзная утрата для ДНР. В связи с этим он опасается эскалации конфликта и провокаций ВСУ на линии соприкосновения.

«Обострения обстановки стоит ожидать в течение ближайших двух недель. Украинские дипломаты обещали нам некий «презент» во время Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому предполагаю, что возможные эксцессы произойдут именно в это время», — подчеркнул Данилин.