В СБУ прокомментировали гибель Захарченко в Донецке
- РИА Новости
«У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов… Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру», — сказал он.
Ранее стало известно, что в ресторане в Донецке при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко.
Как сообщали СМИ, также пострадал глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.
В администрации республики произошедшее назвали террористическим актом.