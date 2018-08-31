В СБУ прокомментировали гибель Захарченко в Донецке

Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов прокомментировал в эфире телеканала «112 Украина» гибель в Донецке главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов… Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру», — сказал он.

Ранее стало известно, что в ресторане в Донецке при взрыве погиб глава ДНР Александр Захарченко.

Как сообщали СМИ, также пострадал глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.

В администрации республики произошедшее назвали террористическим актом.