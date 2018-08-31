Убит глава ДНР Александр Захарченко

Власти ДНР подтвердили гибель Захарченко при взрыве в Донецке

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RT
Депутат народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владислав Бердичевский подтвердил данные о гибели главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в Донецке.
Власти ДНР подтвердили гибель Захарченко при взрыве в Донецке
  • РИА Новости

«Глава ДНР погиб при взрыве в кафе «Сепар», — цитирует РИА Новости депутата.

Ранее источник сообщил о гибели Захарченко при взрыве в ресторане в Донецке. 

По данным СМИ, в результате взрыва также был ранен глава Минфина республики Александр Тимофеев. 

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