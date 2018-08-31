Власти ДНР подтвердили гибель Захарченко при взрыве в Донецке
Депутат народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владислав Бердичевский подтвердил данные о гибели главы ДНР Александра Захарченко при взрыве в Донецке.
- РИА Новости
«Глава ДНР погиб при взрыве в кафе «Сепар», — цитирует РИА Новости депутата.
Ранее источник сообщил о гибели Захарченко при взрыве в ресторане в Донецке.
По данным СМИ, в результате взрыва также был ранен глава Минфина республики Александр Тимофеев.
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