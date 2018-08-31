СМИ сообщили о гибели главы ДНР Захарченко в Донецке
В Донецке в результате взрыва погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
- РИА Новости
«В результате (взрыва. — RT) он получил смертельное ранение», — сказал источник.
Ранее стало известно, что в ресторане в центре Донецка произошёл взрыв. Сообщалось о гибели одного человека. Ещё трое пострадали.
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