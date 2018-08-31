Убит глава ДНР Александр Захарченко

СМИ сообщили о гибели главы ДНР Захарченко в Донецке

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RT
В Донецке в результате взрыва погиб глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
СМИ сообщили о гибели главы ДНР Захарченко в Донецке
  • РИА Новости

«В результате (взрыва. — RT) он получил смертельное ранение», — сказал источник.

Ранее стало известно, что в ресторане в центре Донецка произошёл взрыв. Сообщалось о гибели одного человека. Ещё трое пострадали.

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