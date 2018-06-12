«До следующего обстрела»: как живёт Донбасс в условиях войны

Уже четыре года в Донбассе идёт война. Несмотря на то, что территории ЛНР и ДНР до сих пор подвергаются обстрелам, местное население продолжает работать, учиться и пытается вернуться к нормальной жизни. Вновь открываются крупнейшие предприятия, развивается бизнес. И всё же события последних лет оставили на регионе значительный отпечаток. Так, в Донецке действует комендантский час, а в некоторых районах в домах выбиты стёкла. Пенсии и социальные пособия в ЛНР и ДНР очень низкие, а цены на продукты — высокие. Как живёт Донбасс сейчас, рассказывает корреспондент RT.

По дороге в Луганск

После начала боевых действий в Донбассе две самопровозглашённые республики — ДНР и ЛНР — по большому счёту оказались отрезанными от внешнего мира. Отсюда больше не ходят поезда в сторону украинских городов, авиасообщение отсутствует, потому что разрушены аэропорты, а над регионом действует бесполётная зона.

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Основной канал сообщения «с большой землёй» для населения обеих республик — российский Ростов-на-Дону. До этого города многие добираются на автобусе, а затем пересаживаются на поезд или самолёт. Однако на время чемпионата мира по футболу — до 17 июля — автобусное сообщение Луганска и Донецка с Ростовом приостановлено. Теперь жители ДНР и ЛНР едут до российской границы либо на своей машине, либо на маршрутках, а уже на территории РФ берут такси до Ростова.

Обратная дорога такая же. От ростовского аэропорта «Платов» до пограничного пропускного пункта «Изварино» можно доехать на попутке. На пограничном КПП придётся постоять в очереди, но пешком границу перейти несложно: быстрая проверка документов и багажа — и вы уже в ЛНР. А там маршруткой — до Луганска.

С августа 2014 года, когда окрестности Луганска постоянно обстреливали украинские силовики, здесь многое изменилось. Так, дорогу от пограничного КПП в Луганск начали ремонтировать. Все автобусные остановки, которые ранее были окрашены в цвета украинского флага, теперь просто голубые. Названия населённых пунктов непризнанной республики, как и улиц в самом Луганске, — на русском и английском языках. Украинский с указателей исчез.

На въезде в столицу ЛНР появился блокпост Народной милиции.

«Его поставили недавно, перед 9 мая. А так мы уже несколько лет живём без военных на улицах и автотрассах», — рассказал в беседе с RT водитель маршрутки.

«История сменилась»

Проезжая через небольшие городки Краснодон и Молодогвардейск, обращаешь внимание, как много на улицах людей. Центральные магистрали в самом Луганске — Коцюбинского, Советская, Обороны, Ленина — забиты машинами и общественным транспортом.

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В городских автосалонах — большой выбор: представлены практически новые кроссоверы и джипы немецких, корейских и японских марок, а также продукция АвтоВАЗа разных лет выпуска. Номера на машинах — российские, литовские или грузинские.

«В республике действует либеральная политика по отношению к привезённым авто. Их не нужно растаможивать. Поэтому эти машины, пригнанные к нам из-за границы, продают по относительно доступным для местных ценам. Не скажу, что к нам очередь стоит, но покупатели есть», — рассказал RT продавец Анатолий.

В центральных парках Луганска много гуляющих, для детей работают аттракционы. В сквере Молодой гвардии прошлой зимой даже появился новый монумент — Памятник Добровольцам: 2,5-метровый солдат своим телом закрывает от врага ребёнка.

В столице ЛНР немало баров и кафе. Цены в некоторых близки к московским.

«На самом деле мы выживаем за счёт спецпрограмм: бизнес-ланчей и скидок. Продукты завозят в основном с российской территории, впрочем что-то через полуофициальные каналы попадает и с Украины», — рассказала в беседе с RT официантка Галина.

Музей новейшей истории Луганской народной республики

© Владимир Ващенко

В Луганске работают кинотеатры и библиотеки. Так, в афише «Кино Русь» — фильмы, уже снятые с российского проката. Кроме того, недавно на базе краеведческого музея начали создавать комплекс новейшей истории ЛНР.

«В 2014 году на верхний этаж нашего здания попала артиллерийская мина. По иронии судьбы там проходила выставка, посвящённая 20-летию независимости Украины. Я тогда решил, что это некий знак судьбы: история сменилась. И пора создавать экспозицию на тему событий 2014 года», — рассказал директор Музея новейшей истории Луганской народной республики Анатолий Кулишов.

Музей новейшей истории Луганской народной республики

© Владимир Ващенко

В экспозиции — личные вещи лидеров ополчения в Луганске и авиационные снаряды, которые были выпущены штурмовиком украинских ВВС Су-25 по зданию бывшей Луганской областной администрации 2 июня 2014 года. Тогда погибли восемь мирных жителей, ранения получили около 30 человек.

«Ситуация непростая»

В столице непризнанной ЛНР возрождается рынок труда. По данным Минэкономразвития республики, сейчас вновь открылись около 50 предприятий, работавших в Луганске до начала боевых действий. В декабре прошлого года возобновил работу и один из старейших заводов области — Алчевский металлургический комбинат.

«На самом деле ситуация, конечно, непростая. Работают хлебокомбинат «Нева», ликёро-водочный завод Луга-Нова, завод трубопроводной арматуры «Маршал». Алчевский комбинат только запускается. Хотя зарплату сотрудникам вновь начали платить, до открытия они числились в отпуске и получали совсем крохи — что-то порядка трёх тысяч рублей», — рассказал источник RT в правительстве республики.

Празднование последнего звонка в общеобразовательной школе № 48 в Луганске. © РИА Новости

У школьников в ЛНР, как и принято, летом каникулы.

«Я учусь в школе №50, окончила девятый класс. У нас все учебники российские, программа, насколько я знаю, тоже аналогична той, что есть в РФ. Единственное отличие в том, что у нас преподают украинский язык в обязательном порядке, но как иностранный. Также я изучаю английский», — рассказала в беседе с RT одна из школьниц.

По словам ученицы, многие ребята, окончившие её школу, продолжают учёбу в российских ВУЗах.

Прифронтовая жизнь

Мирная атмосфера Луганска для Донбасса, скорее, исключение. Многие населённые пункты региона до сих пор постоянно обстреливает тяжёлая артиллерия ВСУ — в нарушение Минских соглашений.

«Сильнее всего от обстрелов страдает Горловка. Несмотря на это, там продолжается жизнь, запустили недавно завод минеральных удобрений «Стирол», — рассказал в беседе с RT Максим, студент заочного отделения Горловского автодорожного института.

Молодой человек живёт в Москве, а в родном городе бывает во время сессии.

«Молодёжь уезжает»

Столица ДНР встречает большим количеством людей, спешащих по делам вдоль бульвара Пушкина. Кажется, что к взрывам, раздающимся периодически на окраинах города, здесь привыкли. При этом, по сравнению с Луганском, на улицах Донецка гораздо больше людей в военной форме.

«Мы уже не ждём, что обстрелы скоро прекратятся. Воспринимаем их как что-то неизбежное. А вот молодёжь уезжает, особенно те, кто с высшим образованием. Они перебираются как в Россию, так и на Украину», — рассказала в беседе с RT жительница Донецка пенсионерка Татьяна.

По сведениям командования армии ДНР, ВСУ уже не первый год обстреливают город со стороны Авдеевки и Песков. Больше всего страдает Киевский район Донецка, поэтому его жители стараются переехать в другие части города. Кроме того, снаряды иногда попадают в Донецкую фильтровальную станцию в селе Кантемировка, и из-за этого нарушается водоснабжение в столице непризнанной республики.

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. © РИА Новости

Тем не менее, в городе с почти миллионным населением жизнь идёт своим чередом.

«У нас работают всё те же службы и учреждения, которые существовали до войны. Идут спектакли в обоих театрах — Оперном и Драматическом. Также работает спортклуб с железнодорожным вокзалом. И это несмотря на то, что в тот район тоже попадают снаряды. Во всех школах осталась прежняя программа, дети изучают как русский, так и украинский языки. Кроме того движение «Оплот», которое основал Александр Захарченко, создало много детских спортивных секций», — продолжила собеседница RT.

По словам Татьяны, в самопровозглашённой республике пенсия выплачивается регулярно.

«Правда, она составляет 2900 рублей. Мне помогает семья, иначе я не знаю, как бы жила», — говорит Татьяна.

Цены в продуктовых магазинах города немногим ниже российских.

Население Донецка в основном работает в шахтах, большая часть которых продолжает функционировать, и в сфере услуг — общепит, такси, розничная торговля. Есть и относительно новая «специализация» — доставка «дефицитных товаров» из РФ в ДНР. В Донецке есть почти всё необходимое, но некоторые категории товаров, в особенности бытовая техника, очень дорогие. Для потребителей получается выгоднее привезти нужную вещь из России, заплатив небольшую комиссию.

Участники торжественного шествия в Донецке, посвящённого Дню самопровозглашённой Донецкой народной республики, 11 мая 2018 г.

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Тем не менее, в Донецке, как и в столице ЛНР, немало ночных клубов и ресторанов. И к вечеру там почти нет свободных мест.

«Здесь было достаточно много людей даже в октябре 2014 года, когда город подвергался массированным обстрелам. Сейчас мы работаем до 22:00, так как в городе комендантский час», — рассказал в беседе с RT официант Дмитрий.

На донецком автовокзале мужчина кладёт в багажник новую дверь от машины. Кузов автомобиля сильно пострадал во время прошлогоднего обстрела Петровского района Донецка, рассказал он в беседе с RT.