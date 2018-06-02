В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками Докучаевска

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что украинские силовики открыли огонь по городу Докучаевску.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Новотроицкое — Докучаевск (произведено 20 выстрелов из БМП), Николаевка — Докучаевск (выпущено пять мин калибром 120 мм)», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Докучаевск находится в 40 км к югу от Донецка, в нём проживают около 25 тыс. человек.

31 мая в ДНР рассказали о снижении количества обстрелов со стороны ВСУ.