В ДНР рассказали о снижении количества обстрелов со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о снижении количества обстрелов со стороны украинских военных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя командующего оперативным командованием республики Эдуарда Басурина.

«Мы отмечаем уменьшение провокационных обстрелов территории нашей республики», — сказал Басурин​​​.

Ранее сообщалось, что Украина подняла в небо над Донбассом самолёты, которые участвуют в операции Объединённых сил.

Басурин в беседе с НСН прокомментировал заявление Украины об авиации в небе над Донбассом.