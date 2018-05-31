В ДНР рассказали о снижении количества обстрелов со стороны ВСУ
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя командующего оперативным командованием республики Эдуарда Басурина.
«Мы отмечаем уменьшение провокационных обстрелов территории нашей республики», — сказал Басурин.
Ранее сообщалось, что Украина подняла в небо над Донбассом самолёты, которые участвуют в операции Объединённых сил.
Басурин в беседе с НСН прокомментировал заявление Украины об авиации в небе над Донбассом.