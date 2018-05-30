В ДНР прокомментировали заявление Украины об авиации в небе над Донбассом
Представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин в беседе с НСН прокомментировал заявление Украины об авиации в небе над Донбассом.
«У них есть аэропорты в Краматорске, Мариуполе — вот они и летают. Просто они близко к нам не подлетают», — сказал он.
Как отметил Басурин, за время учений никаких происшествий не было.
Ранее сообщалось, что Украина подняла в небо над Донбассом самолёты, которые участвуют в операции Объединённых сил.
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