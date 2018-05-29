ВСУ подняли авиацию в небо над Донбассом

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Украина подняла в небо над Донбассом самолёты, которые участвуют в операции Объединённых сил.
ВСУ подняли авиацию в небо над Донбассом
  • © Gleb Garanich
  • Reuters

Отмечается, что в Объединённых силах идёт «подготовка всех сил и средств к выполнению задач».

«В течение последней недели осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединённых сил», — говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что целью подобных учений было достижение высокого уровня слаженности в рамках поддержки действий авиацией общевойсковых частей. 

В пресс-центре добавили, что авиация в рамках учений со своими задачами справилась.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие устанавливают минно-взрывные заграждения вблизи населённых пунктов самопровозглашённой Луганской народной республики в районах дислокации подразделений ВСУ, что ставит под угрозу безопасность местных жителей.

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